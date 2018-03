- To jest wynikiem tego, że mamy za mało jedzą - zaznaczyła w "Dzień Dobry TVN" Anna Radowicka. - Jeżeli kobieta karmi piersią, to zużywa bardzo dużo energii - dodała dietetyk. - Ważne jest to, żeby dobrze zbilansować dietę, trzeba jeść dużo - podkreśliła.

Co mogą jeść kobiety karmiące piersią?

Źródło: Agencja X-News