Jak podkreślił we wtorek dyrektor Jan Sarna, projekt pediatrycznych pomp wspomagania serca jest już na zaawansowanym etapie.

– Protezy przeszły badania laboratoryjne w ośrodku medycyny doświadczalnej, pokazały swoją funkcjonalność, bezpieczeństwo, walory, teraz musimy postawić kolejny krok i zacząć je produkować w wersji klinicznej, żeby mogły być stosowane u dzieci – wyjaśniał dyrektor Sarna podczas konferencji prasowej w Zabrzu.

– Niestety, nie mamy na to środków, choć nie potrzebujemy wiele, bo to środki rzędu 6-9 milionów złotych w skali 3 lat. Poszukujemy różnorodnych metod, które pomogłyby uczynić ten projekt bardziej znanym. Jeśli ludzie dowiedzą się, że to możliwe, żeby to w Polsce zrobić, to być może znajdą się zainteresowani, by projekt wesprzeć – dodał.

W promocję tego projektu włączyła się znana pięściarka Iwona Guzowska, która została właśnie ambasadorką Fundacji. Jak podkreśliła, to dla niej zaszczyt i nobilitacja. – Walka o te protezy musi być wygrana – oświadczyła.

Protezy pozwalają na regenerację chorego serca lub doczekanie do przeszczepu, jeśli regeneracja nie jest już możliwa.

Założona przez wybitnego kardiochirurga profesora Zbigniewa Religę Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, która obecnie nosi jego imię, wspiera rozwój polskiej kardiochirurgii, wprowadzając do praktyki klinicznej nowoczesne techniki i technologie w zakresie leczenia serca. Główne kierunki jej działania to badania nad protezami serca, nad protezami zastawek serca, badania z dziedziny biocybernetyki i biotechnologii.