Wizyta w poradni – zarówno profilaktyczna, jak i spowodowana niepokojącymi objawami u dziecka – zawsze może wiązać się ze stresem opiekunów, ale również niemowlęcia. W pierwszych latach życia dziecka wizyty profilaktyczne na pewno będą regularne, by lekarz kontrolował, czy dziecko prawidłowo się rozwija. Wizyty u pediatry, spowodowane np. infekcją, mogą być również częste, ponieważ układ odpornościowy dojrzewa nawet do ok. 12. roku życia. Nie powinien być to jednak powód do niepokoju. Czas spędzony w gabinecie to najlepsza okazja do zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości.

Przebieg wizyty

Na pewno minie trochę czasu, zanim wybrany przez mamę lekarz pierwszego kontaktu pozna dziecko. Aby było to możliwe, każda wizyta będzie się zaczynała od krótkiej rozmowy na temat stanu zdrowia niemowlęcia. Im więcej szczegółów dotyczących zachowania, upodobań i codziennego funkcjonowania dziecka, tym lepiej będzie mógł ocenić przebieg jego rozwoju. Wzrost, masa ciała, brzuszek, oczy, gardło – to wszystko na pewno zwróci uwagę lekarza. Na tej podstawie będzie mógł ocenić, czy dziecko zdrowo się rozwija i prawidłowo rośnie.

Mamo, na wizytę u lekarza przygotuj:

• książeczkę zdrowia dziecka,

• pytania, na które chcesz znać odpowiedzi (przykłady znajdziesz poniżej),

• butelki z mlekiem, jeśli nie karmisz piersią (dla starszego dziecka również wodę), ponieważ wizyta może potrwać dłuższą chwilę, a dziecko może zgłodnieć,

• chusteczki nawilżane,

• dwie tetrowe pieluszki, aby położyć na nich niemowlę podczas ważenia na wadze i podczas samego badania,

• zapasowe jednorazowe pieluszki,

• dodatkowe ubranko, jeśli konieczna będzie jego zmiana.

Zalecenia

Jednym z najważniejszych pytań mamy niemowlęcia i małego dziecka jest to dotyczące sposobu żywienia. Poprzez dietę rodzice mogą wspierać prawidłowy rozwój młodego organizmu, w tym jego odporności i mózgu w kluczowym okresie 1000 pierwszych dni jego życia. Warto w tym zakresie poprosić lekarza o przedstawienie zaleceń żywieniowych dla niemowląt. To wskazówki dotyczące żywienia zdrowych, urodzonych o czasie dzieci, opracowane przez towarzystwa naukowe, renomowane instytuty i zespoły ekspertów. Specjalista może również poinformować mamę, jakie składniki są ważne dla rozwoju jej dziecka. Dla przykładu dla wsparcia kształtowania się układu odpornościowego niezbędne w diecie są witaminy A, C i D. Natomiast wielonienasycone kwasy tłuszczone z grupy omega 3 ważne są dla rozwoju mózgu (kwasy ALA i DHA) oraz wzroku (kwas DHA).

Pytania, jakie mama może zadać lekarzowi pediatrze podczas wizyty:

1. Jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka, w tym odporności i mózgu, w pierwszym roku życia oraz w kolejnych latach?

2. Czym jest schemat żywienia niemowląt?

3. Jak długo karmić piersią?

4. Jak długo podawać dziecku mleko modyfikowane?

5. W jakich produktach znaleźć składniki wspierające rozwój niemowlęcia, w tym jego odporności i mózgu?

6. Jak bawić się z dzieckiem, aby wspierać jego rozwój poznawczy i mózg?

7. Jak spędzać czas z niemowlęciem, aby kształtować jego odporność?

Pod koniec wizyty lekarz przekaże informacje o tym, jak pielęgnować dziecko i podpowie, jak komponować jego dietę. Rodzice powinni dowiedzieć się, jak dbać o dalszy prawidłowy rozwój, kiedy iść do specjalisty – jeśli to niezbędne i co robić, jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy. Odpowiedzi eksperta na wszystkie rozterki warto zanotować. To da pewność, że rodzice po wyjściu z gabinetu o niczym nie zapomną. Ważne jest również, aby zapytać pediatrę o kolejną wizytę.