- Długo zalegające ciało obce w nosie może prowadzić do powikłań wewnątrzczaszkowych - powiedział w "Dzień Dobry TVN" dr n. med. Wacław Kopala. Co powinien zrobić w takiej sytuacji rodzić? - Trzeba w miarę szybko zgłosić się do szpitala, nie próbować samemu tych ciał obcych usuwać - podkreślił otolaryngolog.

Jak pomóc dziecku, które się zachłysnęło?

Pokazała to w studiu programu Anna Janus-Młodawska, kierownik Zakładu Medycyny Tatunkowej Dzieci WUM.

Źródło: Agencja X-News