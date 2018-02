- Zrobiono badania na temat soków i dzieci do roku nie powinny spożywać soków, a od pierwszego roku życia do trzeciego to jest tylko pół szklanki - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" dietetyk Anna Radowicka.

- Kształtowanie nawyków żywieniowych u dzieci jest bardzo ważne i podajemy wodę, a nie sok - dodała.

Źródło: Agencja X-News