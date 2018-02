Rodzicielstwo bliskości zapewnia wytworzenie emocjonalnej więzi pomiędzy maluchem a rodzicami, która wpływa na jego prawidłowy rozwój, we wszystkich sferach późniejszego życia. Taki kontakt może powstać jedynie, dzięki obecności, wrażliwości i miłości. Wzajemne przywiązanie wytwarza się już, gdy dziecko znajduję się pod sercem mamy, a wzmacnia się w ciągu kolejnych lat.

Istnieje kilka prostych zasad, dzięki którym stworzymy z naszą pociechą niepowtarzalną relację, dzięki której będzie szczęśliwym bobasem, a w przyszłości dorosłym. - Dla niemowlęcia fizyczny kontakt z rodzicami, a szczególnie z mamą, jest czymś niezbędnym. Dziecko oczekuje bliskości i ciepła. Podtrzymywanie więzi wymaga kontaktu cielesnego. Chcemy promować styl rodzicielstwa bliskości, ponieważ uważamy, że każdy malec zasługuje na to, co najlepsze, czyli na dużo miłości i akceptacji – mówi Kamila Sitkowska brand manager By Medica Fisher-Price.

Zacznij od najprostszych czynności

Jedzenie

Karmienie piersią to dla dziecka wyjątkowy okres. To nie tylko zaspokajanie głodu, ale przede wszystkim bliskość, czułość, najbliższy z możliwych kontaktów. Jeżeli kobieta nie ma pokarmu, zapewnienie tej atmosfery również jest możliwe. Przytulenie czy głaskanie, to tylko niektóre z elementów, o których warto pamiętać, w takich sytuacjach.

Wspólne chwile

Niepowtarzalną bliskość daje również noszenia na rękach, które szkraby uwielbiają. Nie tylko je to uspokaja, daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a także zapewnia kontakt fizyczny. Nie pozwólmy, żeby nasz osesek większość czasu spędził samotnie w łóżeczku.

Spanie

Sen to doskonała okazja do umacniania więzi. Każdy rodzic indywidualnie podejmuje decyzję o tym, gdzie jego skarb będzie spał. Należy jednak mieć na uwadze, że obecność mamy lub taty sprawi, że będzie on spokojniejszy i przynajmniej częściowo pozbawiony lęków.

Pamiętaj! Relacje z dziećmi będą dobre i trwałe, jeśli przyjmiemy, że rodzina to drużyna, która strzela do jednej bramki. Współpracują ze sobą dla dobra całego zespołu, ale każdy z zawodników jest niepowtarzalną indywidualnością. Dlatego mały człowiek, może mieć swoje zdanie i poglądy, dokonywać wyborów i uczyć się na własnych błędach.

Masaż

Chociaż coraz więcej się o nim mówi, nadal wielu rodzicom kojarzy się z czymś niebezpiecznym, czego lepiej samemu nie wykonywać. To błąd! Wątpliwości należy odrzucić na bok i zacząć działać. Masaż wykonywany umiejętnie, delikatnie i od pierwszych dni życia maluszka nie zrobi mu żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, przyniesie same korzyści.

Regularne masowanie dziecka to najlepszy sposób, by nawiązać z nim więź, a następnie ją pogłębiać i wzmacniać. Wykonując masaż okazujemy szkrabowi swoją miłość, ciepło, budujemy zaufanie. Daje nam to bezcenne chwile bliskości, umacniające wspólne relacje. Dzięki niemu uczymy się także rozpoznawać sygnały, jakie wysyła nam malec.

Masowanie odpręża, relaksuje i uspokaja niemowlę, a także przyspiesza jego rozwój emocjonalny oraz pomaga w kolce, zaparciach czy pozytywnie wpływa na jego skórę.

Jak rozpocząć?

Chociaż może się to wydawać nieprawdopodobne, o pozwolenie wykonania masażu musimy zapytać naszą pociechę. Jeżeli po rozebraniu, dziecko będzie niespokojne, marudne lub zacznie płakać, oznacza to, że nie ma na niego ochoty. Wtedy ubieramy szkraba z powrotem. Jeżeli niemowlę jest spokojne i zadowolone, przystępujemy do działania.

W czasie trwania masażu bardzo ważna jest cisza i spokój. Dobry nastrój jest cenniejszy niż wypracowana technika. Dlatego wybierajmy momenty, w którym dziecko jest wyspane, wypoczęte oraz jadło co najmniej pół godziny wcześniej. Sam masaż wykonujemy w jasnym i ciepłym pomieszczeniu. Dłonie muszą być czyste i ogrzane, a my zrelaksowani i odprężeni. Jeżeli będziemy zdenerwowani czy zestresowani, maluch błyskawicznie to wyczuje i sam zacznie marudzić.

Pamiętaj! Maluszka masujemy oliwką, która zmniejsza tarcie skóry o skórę. Idealnie sprawdzą się tu preparaty do masażu i aromaterapii, np. z kompleksem Oil Active, który nie tylko pomoże nawilżyć skórę dziecka, ale również zapobiegnie jej wysuszeniu i łuszczeniu się naskórka.

- Wybierając oliwkę do masażu i aromaterapii powinniśmy zwróci uwagę na jej skład. Czy zawiera witaminę E, naturalne olejki np. migdałowy bądź morelowy oraz czy wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry? Ten codzienny zabieg nie tylko wpływa na relację pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ale także pomaga pielęgnować jego wrażliwą skórę. Dlatego kupując czytajmy etykiety – dodaje Sitkowska.

Filozofia życia rodzinnego

Do ciąży, porodu i rodzicielstwa trzeba się przygotować. Musimy pamiętać, że wychowywanie dziecka nie polega tylko na nakarmieniu, umyciu, zaprowadzeniu do szkoły. W rodzicielstwie bliskości chodzi o coś więcej. Maluch chce czuć, że jesteśmy blisko, w pełni zaangażowani w jego życie i rozwój. Nasza pociecha ma swoje potrzeby, uczucia i myśli, a naszym zadaniem jest je respektować. Nie chodzi o to, by szkraba rozpieścić, spełniać wszystkie jego zachcianki, ale o to, by być z nim blisko i go wspierać. Rodzicielstwo bliskości to pewnego rodzaju filozofia życia rodzinnego, która prowadzi do zacieśnienia więzi, tak istotnych we współczesnym społeczeństwie.