Najpopularniejszym stwierdzeniem, jakie pojawia się w czasie wyszukiwania informacji na temat pielęgnacji dziecka, jest koncepcja jego codziennej kąpieli. Nie jest to do końca prawdą! Jeśli w ciągu dnia, podczas każdej zmiany pieluszki dokładnie przemyjesz okolicę pośladków oraz części intymne szkraba, zasada ta nie obowiązuje. Do pielęgnacji tej części ciała polecamy waciki nasączone letnią, przegotowaną wodą. Szczególnie jest to istotne w pierwszych dobach życia noworodka. Odradzamy natomiast stosowania chusteczek nawilżających, a głównie tych przeznaczonych dla osób dorosłych. Dlaczego? Ponieważ mogą podrażniać wrażliwą skórę pociechy.

O czym jeszcze warto pamiętać? Zacznijmy od pomieszczenia, w którym ma się odbyć kąpiel.

Jak przygotować miejsce do kąpieli?

Pomieszczenie, w którym będziesz kąpać maluszka, musi mieć odpowiednią temperaturę powietrza. Zaleca się, aby było to 24°C, ale jeśli będzie wahać się pomiędzy 22°C-25°C, też będzie dobrze. Dlaczego pomieszczenie, a nie łazienka? Nie ma reguły, która mówiłaby, że kąpiel musi odbywać się tylko i wyłącznie w niej. To indywidualna kwestia rodzica. Sami zadecydujcie, gdzie będzie Wam najwygodniej ustawić wanienkę i wszystkie inne niezbędne akcesoria. Wanienka powinna znajdować się na wysokości brzucha po to, by sprawnie móc podtrzymywać ciało dziecka podczas mycia. Pamiętajcie, podczas kąpieli skóra maluszka robi się śliska! Jeśli masz taką możliwość, nie kąp swojej pociechy samodzielnie. Poproś kogoś o pomoc, najlepiej osobę, która robiła to już wcześniej.

A co z wodą? Nie może być ani za chłodna, ani za ciepła. Jej prawidłowa temperatura powinna wynosić 37°C. Czy to oznacza, że zawsze należy mierzyć ją termometrem? Oczywiście, możesz tak robić. Na rynku dostępnych jest wiele termometrów stworzonych właśnie do tego celu. Jednak najprostszym sposobem jest… zamoczenie łokcia w wodzie! To on przedstawi ci realną temperaturę. Nie zaleca się używania do tego dłoni, ponieważ nie jest ona wystarczająco czuła.

Dziecko najlepiej wykąpać po wieczornym karmieniu. Wtedy uśnie szybciej i na dłużej.

Jakie kosmetyki wybrać?

Dobór odpowiednich kosmetyków to nie lada wyzwanie! Obecnie na rynku znajdziemy szeroką gamę produktów przeznaczonych do skóry dziecięcej. Zatem na jaki preparat się zdecydować? Przede wszystkim najpierw zwróć uwagę na stan skóry Twojego szkraba. Większość maluchów ma wrażliwą, delikatną i przesuszoną skórę, a niektóre cierpią na AZS. Zmiany charakterystyczne dla atopowego zapalenia skóry najlepiej skonsultować ze specjalistą.

- W każdym wypadku kąpiel dziecka nie powinna trwać dłużej niż 5 minut. Wynika to z przeznaskórkowej utraty wody, która w praktyce oznacza, że skóra niemowlaka szybko traci wodę, przez co staje się sucha i skłonna do podrażnień oraz infekcji. Dlatego rodzice, wybierając kosmetyki przede wszystkim powinni się skupić na ich składzie. Szukajmy preparatów na bazie naturalnych olejów, prebiotyków i emolientów oraz tych z właściwym pH – komentuje Kamila Sitkowska, brand manager By Medica Fisher-Price.

Gdy już wszystko jest przygotowane, czas się wziąć do działania.

Z górki na pazurki! Czyli jak prawidłowo przeprowadzić kąpiel?

Podczas mycia czynności zawsze powinno wykonywać się z góry na dół, dlatego zacznij od buzi! Przemyj ją delikatnie za pomocą soli fizjologicznej, kierując ruchy od oczu po nosek. Na koniec przetrzyj całą twarz wacikiem nasączonym wodą i osusz ją. Użyj ręcznika frotte, pamiętaj jednak, aby robić to delikatnie, nie pocierając jej! Do uszu zalecamy użycie patyczków higienicznych, jednak tych przeznaczonych dla dzieci i niemowląt, które posiadają grubszy środek. To ważne, by nie wykonywać tego za pomocą zwykłych patyczków, ponieważ mają one za wąskie główki, przez to mogą narazić bębenki malucha na uszkodzenie bądź podrażnienie. Uszy przecieraj tylko z zewnątrz, nie wkładaj ich do środka.

- Do samej kąpieli warto wybrać prebiotyczne emulsje typu 2w1, czyli do mycia główki, włosów i ciała. Pozwolą one nie tylko zaoszczędzić czas, ale również będziemy mieć pewność, że zapewniamy szkrabowi bezpieczną pielęgnację oraz oczyszczoną i nawilżoną skórę, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego pH - dodaje Sitkowska.

Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jest trzymanie pociechy. Podczas mycia, prawą rękę podłóż pod jego pośladki, a lewą na swoim przedramieniu podtrzymuj głowę i kark. W takiej pozycji będzie najwygodniej zarówno tobie, jak i dziecku!

Jak ryba w wodzie!

Kąpiel malca nie powinna kojarzyć się z czymś strasznym! Pamiętaj, że woda to żywioł małych dzieci, w końcu ostatnie 9 miesięcy spędziły w podobnych warunkach. Z każdym kolejnym razem będzie lepiej. Nie popadaj w panikę i powoli zapoznawaj się z tematem. Pamiętaj o swoich bliskich, którzy na pewno posłużą ci radą i pomocą w tej kwestii. Macierzyństwo to przygoda!