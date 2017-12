- Powołanie Banku Mleka Kobiecego dla noworodków to inicjatywa pionierska w tej części kraju - powiedział dziennikarzom rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński.

- Mleko ludzkie to najlepszy możliwy pokarm zawierający wszystkie składniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju noworodków, szczególnie tych urodzonych przedwcześnie. Zdarzają się sytuacje, kiedy mleka matki brakuje, a dzięki takim inicjatywom będziemy mogli je udostępniać potrzebującym - zapowiedział.

Prezydent miasta Piotr Krzystek zapowiedział, że magistrat wesprze powstanie Banku Mleka Kobiecego kwotą 150 tys. zł. Dodał, że działanie wpisuje się w program Szczecin Przyjazny Rodzinie.

- Bank Mleka Kobiecego powstanie na początku 2018 r. - zapowiedział dyrektor szpitala klinicznego w Szczecinie Marcin Syguta. - Szpital zaplanował już remont pomieszczeń, przystosowanie ich do prowadzenia działalności oraz zakup niezbędnego sprzętu. Prawdopodobnie 1 lutego uruchomimy pierwszy na Pomorzu Zachodnim taki bank - oznajmił.

- Nowością będzie to, że kobiety nie będą musiały przyjeżdżać do banku, ale to my będziemy do nich jechać. Mleko będzie odbierane przez nas w odpowiednich pojemnikach, przechowywanych w lodówce, a następnie transportowane do szpitala. Kobiety będą wcześniej badane - wyjaśniał dyrektor Syguta-

Dodał, że obecnie klinika sprawdza liczbę kobiet, które byłyby chętne do oddawania mleka. - Mamy bardzo dobry odzew ze strony pacjentek - zaznaczył.