Szkolenia dotyczące konsekwencji oglądania przez dzieci pornografii, jak podało w czwartek ministerstwo zdrowia, finansowane są ze środków Narodowego Programu Zdrowia w ramach działań dotyczących profilaktyki zapobiegania zaburzeniom psychicznym i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Jest wiele dowodów wskazujących, że oglądanie pornografii przez dzieci i młodzież skutkuje wieloma problemami. M.in. przeprowadzone wśród 433 nastolatków przez badaczki z nowojorskiej Mount Sinai School of Medicine ankiety pokazały, że ci, którzy oglądają pornografię, częściej niż inni mają wielu partnerów seksualnych i uprawiają seks, w trakcie którego zażywają narkotyki lub piją alkohol.

Inne badania, przeprowadzone przez naukowców z Bloomberg School of Public Health dowiodły, że oglądanie pornografii, zwłaszcza takiej z elementami przemocy, prowadzi do wzrostu agresywnych zachowań seksualnych. Eksperci podkreślają, że oglądanie pornografii przez dzieci wypacza ich sposób postrzegania świata, przyczynia się do rozwoju nerwic i nadpobudliwości, może prowadzić do depresji i sprzyja przedwczesnej inicjacji.

Stąd MZ podkreśla, że ważne jest zwiększanie świadomości społecznej na temat wpływu pornografii na dzieci oraz podnoszenie wiedzy w tym obszarze u dorosłych, którzy pracują z dziećmi: nauczycieli, pracowników socjalnych, lekarzy, prokuratorów, pracowników policji i straży miejskiej.

Szkolenia organizuje Fundacja Żyjmy Zdrowo; są prowadzone są we wszystkich województwach. Druga tura szkoleń ruszy 18 listopada.

Dwudziestogodzinny program szkolenia - jak zaznacza MZ - jest zróżnicowany i dostosowany do potrzeb konkretnych grup zawodowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odbywają się w weekendy. Uczestnicy dowiadują się, jak radzić sobie z dzieckiem, jak rozmawiać z rodzicami i wychowawcami.





Narodowy Program Zdrowia wspomaga różne inicjatywy, które prowadzą do zwiększenia świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych.