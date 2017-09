Kiedy niemowlę lub małe dziecko wymiotuje, należy przede wszystkim zachować spokój, bo malec odbiera nasze emocje. Warto położyć je na boku, by się nie zakrztusiło albo trzymać na rękach z pochyloną głową nad miską. Po wszystkim trzeba umyć buzię dziecka ciepłą wodą i – jeśli jest taka potrzeba – przebrać w czyste ubrania. Warto zadbać o to, by malec czuł się jak najbardziej komfortowo. Co istotne, trzeba go mieć ciągle na oku, by pomóc przy kolejny ataku wymiotów i czuwać, aby się nie zakrztusił. Starsze dziecko po wymiotowaniu powinno wypłukać buzię, bo kwas żołądkowy niszczy zęby.

Im mniejsze dziecko, tym wymioty są dla niego groźniejsze. Mogą bowiem szybko doprowadzić do odwodnienia organizmu, które jest groźne dla życia. Dlatego najważniejsze jest podawanie dziecku picia. Jeśli niemowlę karmione jest naturalnie, trzeba je przystawiać do piersi jak najczęściej, ale na krótko, bo na początku karmienia mleko jest bardziej wodniste. Jeśli smyk odmawia ssania piersi, można podawać mu wodę lub słabą herbatkę (z kopru włoskiego, rumiankową) w butelce (kilka łyków) lub łyżeczką (1-2 łyżeczki co kilka minut). Te napoje należy serwować niemowlakowi karmionemu sztucznie.

Starszemu dziecku warto podawać napoje, które lubi, bo wówczas mamy pewność, że je wypije. Może to być kompot domowej roboty czy słaba herbata. Ale uwaga: powinny być chłodne i najlepiej podawać je łyżeczką, by malec nie wypił za dużej porcji naraz. Malec nie powinien pić napojów gazowanych, mleka ani soków owocowych. Pomocne są specjalne środki z elektrolitami, które można kupić w aptece bez recepty. Przed podaniem ich dziecku należy zapoznać się z dawkowaniem.

A co z jedzeniem? Najlepiej byłoby, gdyby wymiotujące dziecko nie jadło przez kilka godzin, nawet 5-6. Spokojnie, nie będzie głodne, a dzięki temu układ pokarmowy wróci do prawidłowej pracy. Najbezpieczniejsze dania to lekka zupa z ryżem lub ziemniakami, rosół, gotowana pierś kurczaka z marchewką, kleik ryżowy.

Jeśli wymioty trwają ponad kilka godzin i nie można ich zahamować, wracają po każdym łyku picia lub kęsie jedzenia, a dziecko czuje się coraz słabsze, należy pojechać z nim do lekarza. Objawami odwodnienia są też: blada i wiotka skóra, spierzchnięte usta oraz nie robienie siusiu przez kilka godzin. Wówczas pilnie potrzebna jest pomoc lekarska.