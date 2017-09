Większość kobiet, które mają za sobą poród, dziwi się, że księżna Kate tak kiepsko znosi ciążę, że musi leżeć w szpitalu. Nawet te, które doświadczały porannych nudności. A jest ich całkiem sporo, bo te objawy dotykają zdecydowanej większości przyszłych mam. - Dolegliwości takie jak nudności czy wymioty są typowe w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym jej etapie. Zazwyczaj nie są one powodem do niepokoju i mogą dotyczyć nawet 80 proc. kobiet oczekujących dziecka – tłumaczy dr Andrzej Hajdusianek, ginekolog-położnik z Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA. - Jeśli jednak przyszła mama wymiotuje często, praktycznie przez całe dni, szybko traci na wadze i jest osłabiona, koniecznie powinna udać się do lekarza. Takie objawy mogą sugerować tzw. niepowściągliwe wymioty ciężarnych – dodaje ginekolog-położnik z INVICTA.

Właśnie o tych dotkliwych objawach poinformował Pałac Kensington i podał ich fachową nazwę: hyperemesis gravidarum. Są one na tyle uciążliwe, że księżna musiała odmówić udziału w wielu zaplanowanych wcześniej spotkaniach, a nawet trafiła do szpitala. - Zazwyczaj w przypadku niepowściągliwych wymiotów konieczna jest hospitalizacja. Pacjentka jest wówczas pod stałą opieką lekarza i przyjmuje odpowiednie leki, w tym przeciwwymiotne. Na bieżąco uzupełniane są też płyny i niedobory składników mineralnych czy witamin – mówi dr Andrzej Hajdusianek. I podkreśla: Nie należy z pewnością przyjmować żadnych preparatów ogólnodostępnych na własną rękę.

Można powiedzieć, że Kate Middleton ma pecha. Z hyperemesis gravidarum zmaga się zaledwie 2 proc. ciężarnych. - Wśród czynników ryzyka wymienia się m.in. ciążę mnogą, otyłość, zaburzenia hormonalne – mówi ginekolog-położnik.

Jak rozpoznać niepowściągliwe wymioty ciężarnych i odróżnić je od zwykłych, a jedynie okresowo nasilonych nudności? Pomocne jest badanie USG i diagnostyka laboratoryjnej. W moczu kobiet, których dotyczy taki problem, często wykrywa się ciała ketonowe. - Pacjentki mogą mieć również zaburzenia elektrolitowe i niedobory pokarmowe, co grozi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia ciężarnej i rozwoju dziecka – przestrzega ginekolog-położnik.

Galeria Przejdź do galerii » W trosce o dziecko. Badania prenatalne w ciąży Przyszłe mamy mogą poddać się kilku nowoczesnym badaniom prenatalnym, które pomagają wykryć ewentualne wady rozwojowe płodu. Warto wiedzieć, jak działają i kiedy można się im poddać.

Ciężarna, która cierpi na niepowściągliwe wymioty, powinna jak najwięcej odpoczywać w pozycji leżącej oraz spać. Dolegliwości załagodzą okłady oraz dieta złożona z lekkostrawnych, niewielkich posiłków, spożywanych w regularnych odstępach czasu.

Przyszła mama powinna być pod stałą kontrolą lekarza i nie bagatelizować żadnych niepokojących objawów, tj. zasłabnięcia, bóle głowy. Około 20. tygodnia ciąży problem powinien ustąpić. Ale u niektórych kobiet nieprzyjemne, lecz już nieco słabsze, dolegliwości mogą utrzymywać się aż do porodu.