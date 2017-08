Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.

- Karmienie piersią daje dzieciom najlepszy start w życie. Kobiece mleko działa jak pierwsza szczepionka dla dziecka chroniąc je przed potencjalnie zabójczymi chorobami. Mleko matki jest też najbardziej wartościowym pokarmem dla dziecka i daje mu wszystko, co jest niezbędne do przeżycia – wskazał dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany w komunikacie UNICEF.

Raport przywoływany przez UNICEF pokazuje, że roczne inwestycje na poziomie zaledwie 4,70 dolarów w przeliczeniu na każdego noworodka pozwoli podnieść do 2025 r. globalny wskaźnik wyłącznego karmienia piersią dzieci do 6. miesiąca życia nawet do 50 proc. W ocenie UNICEF, osiągnięcie tego celu pomoże uratować życie 520 tys. dzieci poniżej 5. roku życia i zaoszczędzić 300 mld dolarów w ciągu następnych 10 lat, co ma być spowodowane m.in. mniejszą liczbą przypadków zachorowań i mniejszymi kosztami związanymi z opieką medyczną.

Według UNICEF, badanie pokazuje, że w pięciu największych wschodzących gospodarkach: Chinach, Indiach, Indonezji, Meksyku i Nigerii, brak inwestycji w karmienie piersią skutkuje śmiercią około 236 tys. dzieci rocznie i powoduje 119 mld dolarów strat.

Badanie, na które powołuje się UNICEF pokazało, że karmienie piersią ma pozytywny wpływ na zdrowie zarówno dziecka, jak i matki, oraz na rozwój procesów poznawczych malucha. - Jest to szczególnie istotne w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecka, ponieważ pomaga zapobiegać chorobom biegunkowym i zapaleniu płuc, czyli dwóm najczęstszym przyczynom zgonów dzieci – zauważa UNICEF, wskazując także, że matki, które karmią piersią, rzadziej zapadają na raka jajnika i piersi.