Według badań przeprowadzonych przez instytut badawczy Millward Brown na zlecenie Kropli Beskidu kobiety w ciąży i matki karmiące w małym stopniu zdają sobie sprawę z tego, jak istotne jest odpowiednie nawodnienie. Jako ważniejsze aspekty, jeśli chodzi o dbanie o siebie i o dziecko wskazują inne czynniki tj. brak stresu, regularne badania, odpowiednią dietę, w tym suplementację witamin i składników mineralnych oraz właściwą długość snu. Zapominają tym samym, że równie ważnym elementem w tym szczególnym okresie jest odpowiednie nawodnienie, kluczowe zarówno dla zdrowia matki, jak i rozwoju dziecka.

- Kobiety ciężarne i karmiące są świadome zmian, które zachodzą w ich organizmie i większych potrzeb. Jednak zwykle skupiają się na tych czynnikach, które wydają im się najistotniejsze – regularnie chodzą do lekarza, robią badania, przyjmują witaminy, zapominając często o fizjologicznie zwiększającym się zapotrzebowaniu na płyny. Wiedząc o wynikach badań i niskiej świadomości dotyczącej nawodnienia, powinniśmy postawić sobie za cel edukowanie kobiet ciężarnych i karmiących na temat tego, jak ważne dla nich i dla rozwijającego się dziecka jest odpowiednia ilość spożywanych płynów – wyjaśnia prof. UM, Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych.

Poza niskim poziomem wiedzy nt. nawodnienia, również nawyki związane ze spożywaniem płynów u kobiet ciężarnych i karmiących nie są odpowiednie. Mimo większego zapotrzebowania na wodę w trakcie ciąży i laktacji aż 50 proc. kobiet pije tyle samo, co przed ciążą. Ponadto 35 proc. z nich nie ma świadomości, że zalecana ilość wypijanych płynów dla kobiet ciężarnych i karmiących to około 2-3 litry . Nawet te kobiety, które mają świadomość wzrostu zapotrzebowania na wodę, często nie stosują się do tych zaleceń. Kobiety ciężarne i karmiące wypijają mniej niż powinny – jest to średnio 1,7 litra płynów dziennie.

Co niepokojące, aż 30 proc. kobiet ciężarnych i karmiących nie uzyskało żadnych informacji na temat prawidłowego nawodnienia. Zaś dla pozostałych 70% badanych głównym i najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy z tego obszaru jest personel medyczny, w tym bardzo wysoko cenieni – ginekolog i położna. Kobiety, które szukają informacji na własną rękę, w pierwszej kolejności wybierają Internet, często gubiąc się w gąszczu licznych i sprzecznych informacji.

W odpowiedzi na niską świadomość kobiet w ciąży i matek karmiących piersią na temat odpowiedniego nawodnienia, Kropla Beskidu we współpracy z Polskim Towarzystwem Położnych powołała do życia kampanię edukacyjną „Mamo, pić!”. Celem programu jest zwiększenie wiedzy przyszłych i obecnych mam oraz zwrócenie uwagi na potrzeby rozwijającego się w brzuchu matki dziecka, które krzyczy „Mamo, pić!”.

- Bardzo się cieszę, że Kropla Beskidu podjęła tak ważny, a jednak często pomijany temat, jakim jest znaczenie nawodnienia w okresie ciąży i laktacji. Wszystkie reakcje zachodzące w organizmie człowieka zachodzą w środowisku wodnym. Podczas ciąży, jaki i w czasie karmienia piersią, ilość tych reakcji znacznie wzrasta – rozwijanie się dziecka, budowa jego tkanek i narządów, jak i produkcja pokarmu również wymagają obecności wody! Ważne, aby edukować przyszłe mamy w temacie tego, o ile więcej powinny pić w tym wyjątkowym okresie, a także jakie płyny optymalnie służą prawidłowemu nawodnieniu. Wierzymy też, że mamy mogą zaszczepić dobry nawyk picia wody z czasu ciąży w późniejszym okresie - w swoich pociechach. Dla ich rozwoju woda ma przecież także ogromne znaczenie – Ewa Kurowska, ekspert kampanii „Mamo, pić!”.