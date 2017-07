Obrzęki i żylaki – jak sobie z nimi radzić?

Okres wiosenno-letni to najkorzystniejsza pora roku dla pierwszego trymestru ciąży – słońce pozytywnie wpływa na samopoczucie, a także dostarcza odpowiednią dawkę tak ważnej dla organizmu przyszłej mamy witaminy D. W tym okresie jest również duży wybór świeżych warzyw i owoców, stanowiących ważny składnik diety ciężarnych. Jednak wysokie temperatury i nadmierna ilość słońca są tym bardziej uciążliwe, im bardziej zaawansowana jest ciąża. - Kobiety w tym okresie najczęściej skarżą się na powstające obrzęki. Opuchlizna dłoni i stóp, a nawet twarzy, która może towarzyszyć kobiecie przez całą ciąże, latem dokucza zdecydowanie bardziej. W walce z obrzękami bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednie nawadnianie organizmu. Zaleca się, by dostarczać mu około trzech litrów płynów dziennie. Również nadmiar soli powoduje częstsze obrzęki, warto więc ograniczyć jej spożycie. Spożywane potrawy powinny być lekkostrawne: chude mięso, ryby czy delikatne zupy to zdecydowanie te produkty, które polecam przyszłym mamom – mówi dr Ewa Niedbała-Wykowska, ginekolog położnik z Kliniki INVICTA w Warszawie.

Ciąża sprzyja również powstawaniu żylaków, usytuowanych przede wszystkim wzdłuż dolnych kończyn. Pod wpływem upałów stają się one większe i bardziej widoczne, towarzyszyć temu może ból i drętwienie łydek. - Ulgę mogą przynieść kąpiele w chłodnej wodzie z solą, okłady, a także oszczędzanie nóg – ich sytuowanie powyżej serca w pozycji siedzącej lub leżącej. Unikanie zakładania nogi na nogę ułatwi odpływ krwi i ograniczy powstawanie żylaków. Warto również stosować żele chłodzące – dodaje dr Niedbała-Wykowska.

Ogranicz kąpiele słoneczne

Charakterystycznymi dolegliwościami w upalne dni są również gwałtowne zmiany ciśnienia (skoki lub spadki), duszności czy zasłabnięcia. - Aby ich uniknąć, przyszłym mamom odradza się długotrwałe przebywanie na słońcu, które może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do przedwczesnych skurczy macicy. Jeśli ciężarna z jakiegoś powodu musi przez pewien czas przebywać na słońcu, powinna pamiętać o nakryciu głowy, by nie doprowadzić do udaru. Pozostawanie w cieniu pozwoli również zapobiec powstawaniu tzw. plam ciążowych na skórze. Zaleca się również stosowanie kremów przeciwsłonecznych, których rodzaj i wysokość filtra najlepiej skonsultować z lekarzem. Kobiety w ciąży, ze względu na obniżoną odporność całego organizmu, są również bardziej narażone na niekorzystne działanie promieni słonecznych, które mogą powodować czerniaka skóry. Z tego względu odradza się im przebywanie na słońcu dłużej, niż to konieczne - przekonuje specjalista.

Inne nieprzyjemne dolegliwości

Latem – ze względu na wysokie temperatury – zdecydowanie szybciej psują się artykuły spożywcze. Łatwiej wtedy o zatrucie, wskutek którego może wystąpić silne odwodnienie. - Z tego powodu kobiety w ciąży powinny przywiązywać dużą wagę do spożywanych produktów. Przede wszystkim należy unikać gotowego jedzenia w lokalnych bistro, lodów oraz wszelkich deserów na bazie śmietany, które mogą wywoływać silne zatrucia. Podczas upałów, szczególnie u kobiet wyjątkowo wrażliwych na skoki ciśnienia i temperatury, nawet podczas niezbyt wysiłkowych czynności może wystąpić zadyszka oraz zmęczenie. Powiększająca się macica uciska na narządy wewnętrzne, te z kolei na przeponę, która - nie mogąc wystarczająco napełnić się powietrzem – powoduje uczucie osłabienia. Dlatego ciężarne powinny unikać męczących zajęć oraz zrezygnować ze wzmożonego wysiłku fizycznego. Zamiast tego wskazane są spacery czy wizyta na basenie. Przyszłe mamy, które chodzą jeszcze do pracy, powinny pamiętać o robieniu sobie przerw (przynajmniej co godzinę), wietrzeniu pomieszczeń, częstym odpoczynku oraz regularnych posiłkach. Powinny również zwrócić uwagę na to, aby zakładać ubrania z przewiewnych i lekkich tkanin, a także płaskie, wygodne buty – mówi ginekolog. Częstym problemem ciężarnych są również intensywne poty, towarzyszące utrzymującym się wysokim temperaturom. Ukojenie przynieść mogą chłodne prysznice, stosowanie chusteczek nawilżających, a w przypadku potliwości stóp i dłoni sprawdzonym sposobem jest pudrowanie kończyn talkiem ochronnym.

Wakacje z brzuchem

Wiele kobiet ciężarnych obawia się wyjazdów na wakacje. - Warto tę decyzję skonsultować z lekarzem prowadzącym ciążę. Jeśli nie znajdzie on żadnych przeciwwskazań do wyjazdu, nie warto rezygnować ze swoich planów wakacyjnych. Należy jedynie pamiętać, by zabrać ze sobą wyniki wszystkich aktualnych badań, a także sprawdzić dostępność w miejscu pobytu placówek zdrowia i szpitali. Ważne również, by podczas takiego pobytu ciężarnej zawsze ktoś towarzyszył – nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy wydarzy się coś nieprzewidzianego i potrzebna będzie pomoc – podsumowuje ekspert INVICTA.