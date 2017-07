Do tych wniosków doszli Brytyjscy uczeni z University of Edinburgh. Przeanalizowali oni dane 65 tysięcy osób – od urodzenia do wieku 79 lat. Zaobserwowali, że dzieci, które mają wysokie IQ, stawiają na zdrowy styl życia – chętniej podejmują wysiłek fizyczny, nie sięgają po używki, np. papierosy. Dlatego w dorosłości rzadziej umierają z powodu chorób serca, udaru mózgu, a nawet nowotworów. Cieszą się lepszym zdrowiem – nie doświadczają urazów, nie dotykają je schorzenia układu trawienia, omija demencja.

Według uczonych długość życia można przewidywać już u dziecka w wieku 11 lat. Nie ma znaczenia ani płeć, ani sytuacja społeczno-ekonomiczna. Liczy się iloraz inteligencji.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach „British Medical Journal”.