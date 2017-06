Coraz większa liczba pań stara się zachować możliwie jak największą sprawność fizyczną w czasie oczekiwania na dziecko. Ponadto rośnie popularność ćwiczeń mających na celu utrzymanie aktywności przyszłych mam, lepsze przygotowanie do porodu i łatwiejszy powrót do formy tuż po nim. Jednak ciąża to czas, gdy ciało kobiety jest szczególnie narażone na kontuzje. Ból pleców to tylko jedna z wielu dolegliwości, na które cierpią przyszłe mamy. Na szczęście, z rozwiązaniem tych problemów panie nie muszą czekać aż do chwili narodzin dziecka. Nowoczesne techniki rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne dedykowane mamom nie tylko zadbają o ich zdrowie, lecz także o bezpieczeństwo przychodzącego na świat potomstwa.

Sprawność bez przeszkód

Czy kobiety w ciąży powinny poddawać się ćwiczeniom z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii? Jeszcze do niedawna była to kwestia sporna. Dziś zyskuje coraz większą liczbę zwolenników, a jak pokazują badania i praktyka, przynosi ona pozytywne skutki bez narażania zdrowia mamy i dziecka, dzięki czemu zyskuje aprobatę specjalistów. - Kobieta w ciąży wymaga szczególnej opieki, należy zatem odpowiadać na wszelkie dolegliwości, z którymi się spotyka. Ćwiczenia rehabilitacyjne są nie tylko sposobem na poradzenie sobie z bólem. To także ważny element przygotowań do samego porodu – mówi Danuta Stegenta, fizjoterapeuta z poznańskiej przychodni MedPolonia. – Fizycznie przygotowany organizm znacznie lepiej znosi trudy porodu - kilka prostych ćwiczeń wykonywanych regularnie może mieć znaczący wpływ na to, jaki przebieg będzie mieć przyjście na świat dziecka dla zdrowia jego mamy. Sprawne i mocne mięśnie mogą znacząco ułatwić poród. Co więcej - dzięki odpowiedniemu przygotowaniu będzie on bezpieczniejszy. Silny organizm to większa pewność - zarówno po stronie mamy, jak i lekarzy – dodaje.

Masaż w służbie mamom

Jakie metody rehabilitacji i fizjoterapii stosuje się w czasie ciąży? Jedną z nich jest odpowiedni masaż. Stosowany jest on po ukończeniu pierwszego trymestru i praktykowany nie dłużej niż do końca 8. miesiąca ciąży. Różnorodność technik i ich dopasowanie do poszczególnych partii ciała pozwala na wzmocnienie mięśni, rozładowanie napięcia mięśniowego i wyeliminowanie bólu. To także świetny sposób na relaks, poprawę krążenia krwi i kondycji skóry. Powszechną techniką masażu stosowaną w czasie ciąży jest drenaż limfatyczny, który skutecznie redukuje obrzęki i usprawnia metabolizm. Coraz większą popularnością cieszy się także kinesiotaping. Ta nieinwazyjna metoda, szczególnie praktykowana przez sportowców, znalazła swoje zastosowanie w fizjoterapii ciężarnych kobiet, głównie ze względu na bezpieczeństwo i świetne rezultaty. - Bóle towarzyszące przyszłym mamom często mają swoje źródło w nadwyrężeniu poszczególnych partii mięśni. Kinesiotaping wspomaga te z nich, które są obciążone przez rosnącą macicę i rozwijające się w niej dziecko – wyjaśnia Danuta Stegenta z MedPolonii.

Na ratunek kręgosłupowi

Najbardziej obciążonym elementem ciała ciężarnej kobiety jest kręgosłup. Wiele pań cierpi z jego powodu długo po porodzie, dlatego wymaga on szczególnej troski od początku trwania ciąży. Ćwiczenia wzmacniające kręgosłup i mięśnie pleców, zwłaszcza w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, pozwalają zachować prawidłową postawę, co znacząco wpływa na obciążenie kręgosłupa. Taka terapia może przynieść pozytywne efekty już po porodzie, gdy wiele mam nadal uskarża się na ból. – Nie tylko mięśnie pleców wymagają wzmocnienia w czasie ciąży. Mięśnie miednicy odgrywają ogromną rolę w chwili porodu, dlatego ich sprawność jest kluczowa dla przyszłej mamy. Istnieje szereg ćwiczeń, dzięki którym partie te staną się silniejsze. Ma to kluczowy wpływ na przebieg porodu - podkreśla Danuta Stegenta, fizjoterapeuta z poznańskiej przychodni MedPolonia. Elementem bagatelizowanym w procesie przygotowań do porodu jest rozejście spojenia łonowego, które często wymaga długotrwałej rehabilitacji już po zakończeniu ciąży. Rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednia terapia, której celem jest wypracowanie napięcia w obrębie brzucha, mięśni przywodzicieli, przepony miednicy i pośladków.

W odpowiedzi na potrzeby mam

Ciąża to okres złożony pod wieloma względami i choć towarzyszy ludziom od początku ich istnienia, to nadal wymaga szczególnej opieki i uwagi. Reakcje ciała i zmiany w nim zachodzące spotykają się z odpowiedzią ze strony medycyny, która jest coraz lepiej przygotowana na to, by rozwój dziecka i jego narodziny przebiegły bezpiecznie zarówno dla niego, jak i dla mamy. Fizjoterapia i rehabilitacja stanowią ogromne wsparcie dla kobiet przed, w trakcie i po porodzie, gdyż o zdrowie mam należy dbać cały czas.