Wizja wspólnej podróży z dzieckiem niejednemu rodzicowi spędza sen z powiek. Trudno się dziwić, unieruchomiony na kilka godzin maluch zaczyna manifestować swoje niezadowolenie. Co zatem każdy rodzic powinien zabrać ze sobą, by kilkugodzinna podróż z dzieckiem była ciekawą przygodą, a nie przykrym obowiązkiem? Istnieje na to kilka sprawdzonych sposobów.

Po pierwsze: Zapewnij dziecku rozrywkę

Długa wyprawa i siedzenie w jednym miejscu niewątpliwie jest dla dzieci dosyć nudne. Niezależnie od tego, gdzie się wybieracie, zaopatrz się w zestaw ulubionych i przydatnych zabawek. W roli „zapełniacza czasu” świetnie sprawdzą się książeczki, kolorowanki, zabawki magnetyczne, przytulanki, płyta z ulubionymi piosenkami czy tablet z bajkami. Na pewno dobrze, gdy są to rzeczy, które zajmują mało miejsca, a zarazem zapewniają rozrywkę na długi czas. Pamiętaj, by nie dawać dziecku od razu wszystkich zabawek. Stopniuj ich podawanie tak, by znudzony jedną miał okazję wymienić ją na inną. Pomyśl również nad rozrywkami umysłowymi: gra w słówka czy wspólne śpiewanie piosenek to świetny pomysł, by przegonić nudę.

Po drugie: Przekąski na drogę

Prowiant na drogę to konieczność, dlatego warto zaopatrzyć się w zapas ulubionych i, najlepiej, zdrowych przekąsek: pyszne kanapki, pokrojone owoce czy warzywa. W wielogodzinnej podróży świetnie sprawdzą się również smakowite tortille – nie brudzą, nie rozsypują się i łatwo zjeść je bez sztućców. Robiąc zakupy na wyjazd nie zapomnijmy również o małych buteleczkach z wodą. Nie tylko ugasi pragnienie, ale może przydać się również do opłukania rąk czy zmycia plamy z ubrań.

Po trzecie: Apteczka samochodowa

Dobrze wyposażona apteczka to niezbędnik każdej podróży. Przed wyjazdem warto sprawdzić jej wyposażenie, daty ważności leków i ich zastosowanie. Nie powinno zabraknąć w niej wody utlenionej, plastrów czy jałowych gazików. Oprócz tego warto zapakować także środek przeciwbólowy/przeciwgorączkowy, leki na objawy przeziębienia, dolegliwości żołądkowe. Planując dłuższą podróż dobrze jest mieć w apteczce lek przeciw chorobie lokomocyjnej, ponieważ nawet dzieci, które dotąd dobrze znosiły podróż, kolejnym razem mogą mieć nienajlepsze samopoczucie. Wybierając preparat, warto zwrócić uwagę na jego skuteczność i bezpieczeństwo, co potwierdza status leku oraz wieloletnia tradycja rynkowa.

Po czwarte: Nie zapomnij o środkach higieny

Wybierając się w podróż z dzieckiem warto pamiętać również o środkach higieny. Koniecznie zapakuj zapas chusteczek nawilżanych. Z pewnością przydadzą się w wielu sytuacjach,

np. gdy dziecko ubrudzi ręce lub buzię. Nie zapomnij również o płynie do dezynfekcji rąk, którym odkazisz ręce przed posiłkiem. Warto również zabrać zapasowe ubrania na zmianę – w trakcie wielogodzinnej podróży prawdopodobne jest, że dziecko obleje się sokiem czy ubrudzi przekąską.