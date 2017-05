Psycholog i psychoterapeuta Anna Resler-Maj opowiedziała o tym jak można rozmawiać z dzieckiem o tym kłopocie. - Wiemy, że w prawie 98% jest to problem natury medycznej, biologicznej. Dopiero w połączeniu tych różnych form medycznych do pracy z moczeniem mocnym zapraszamy do współpracy terapeutę jako osobę motywującą dziecko w procesie leczenia - powiedziała. - Powszechne jest to, że dzieci trafiają do lekarza na tyle późno, że mają już w sobie zakorzenione poczucie tego, że są niezaradne czy beznadziejne - dodała. Jak zlikwidować niskie poczucie wartości u dziecka, które zmaga się z tym kłopotem?

Źródło: Agencja X-News