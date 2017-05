Pediatra Anna Krysiukiewicz-Fenger opowiedziała o tym jak możemy zdefiniować ten problem u swojego dziecka i kiedy możemy mówić o tym jako o problemie. - Mówimy o tym wtedy, kiedy w ciągu dnia dzieci nadal siusiają powyżej 3. roku życia, a o nocnym wtedy, gdy utrzymuje się powyżej 5. roku życia - powiedziała. Podała także przydatne wskazówki co może zrobić rodzic, by pomóc swojemu dziecku. - Naszą rolą jest zdefiniowanie czy mamy do czynienia z moczeniem pierwotnym czy z moczeniem wtórnym - dodała.

30 maja to Światowy Dzień Moczenia Nocnego.

Źródło: Agencja X-News