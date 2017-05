- Niestety, choroby cywilizacyjne, takie jak otyłość, dają się mocno we znaki. Im szybciej zaczniemy działać, tym lepiej – powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Program będzie realizować Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Pierwszy etap potrwa do końca trwającego roku szkolnego. Obejmie badania przesiewowe, tj. pomiar masy ciała, wzrostu, obliczanie BMI (body mass index - ang. wskaźnik masy ciała) i pomiar ciśnienia tętniczego. Badania będą wykonywane w szkołach przez wykwalifikowany personel medyczny.

Przeprowadzona zostanie także akcja edukacyjna z rodzicami uczniów klas I - wysłuchają prelekcji i poznają założenia programu. Jedyny warunek przystąpienia dziecka do programu to pisemna zgoda rodzica.

Dzieci z wykrytymi nieprawidłowościami zostaną skierowane do II etapu programu, obejmującego indywidualne konsultacje z czterema specjalistami tj. lekarzem, psychologiem, dietetykiem, specjalistą aktywności fizycznej. Tacy sami specjaliści poprowadzą co najmniej sześciogodzinne warsztaty edukacyjne dla rodziców.

- U każdego uczestnika II etapu zostaną przeprowadzone badania laboratoryjne oraz wyznaczony zostanie indywidualny plan postępowania określający: zmianę nawyków żywieniowych, częstotliwość uprawiania aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych – powiedziała wiceprezydent Sosnowca Anna Jedynak. Etap specjalistyczny potrwa od września do grudnia bieżącego roku.

Sosnowiec to niejedyne miasto w woj. śląskim, wspierające mieszkańców w utrzymaniu optymalnej wagi. Program adresowany do dorosłych w wieku od 35 do 60 lat rozpoczyna się właśnie w Mysłowicach. Obejmuje konsultacje z dietetykiem, lekarzem, trenerem lub rehabilitantem oraz bezpłatny karnet na basen do klubu fitness.

Program, do którego nabór rusza w maju, jest adresowany do mieszkańców Mysłowic z potwierdzoną otyłością. Ma pomóc zmienić nawyki żywieniowe, zachęcić do zwiększenia aktywności fizycznej oraz stworzyć warunki przepływu informacji i doświadczeń związanych z trudnościami, z którymi na co dzień spotykają się ludzie otyli. Jak informuje Urząd Miasta, w programie weźmie udział od 10 do 20 osób.