Wiele kobiet po porodzie zadaje sobie pytanie – czy już zawsze zostanie mi na brzuchu obwisła, pomarszczona skóra? Co w sytuacji, kiedy ćwiczenia, dieta, masaże lub kosmetyki nie pomagają, a bielizna wyszczuplająca nie jest idealnym rozwiązaniem na lata?

Skąd te obwisłości?

Zdarza się, że skóra na „pociążowym” brzuchu staje się wiotka, luźna, traci jędrność oraz zaczyna się marszczyć. Mimo naturalnych zdolności do regeneracji nie obkurcza się jednak całkowicie. Do tego, w skutek rozciągania, mięśnie znajdujące się pod nią czasem nie wracają na swoje miejsce. Jeśli dołożymy do tego kilka nadprogramowych kilogramów, mamy gotowy przepis na poporodowe kompleksy.

Zacznij działać

W zależności od rodzaju i przebiegu porodu, w odpowiednim czasie wprowadzaj aktywność fizyczną. Pamiętaj jednak, żeby nie forsować organizmu – szczególnie we wrażliwej okolicy brzucha. Pośpiech nie będzie wskazany, dlatego powszechnie przyjęta zasada odczekania 6 tygodni od porodu to dla ciebie wskazówka, ale kiedy nie masz pewności, skonsultuj ćwiczenia z lekarzem. To podstawa, na której możesz budować kolejne etapy metamorfozy.

Zdecyduj się na wizytę w gabinecie

Kiedy skóra wyraźnie utraciła jędrność, ćwiczenia nie będą wystarczające. Skorzystaj z profesjonalnego zabiegu w gabinecie, który pobudzi procesy naprawy kolagenu, a przez to sprawi, że skóra stanie się bardziej elastyczna i napięta. – Podczas zabiegu Ultraskin II wykorzystujemy skoncentrowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości tzw. HIFU. Te skoncentrowane ultradźwięki służą do wywołania przegrzania na głębokości SMAS, czyli poziomu na którym działają chirurdzy plastycy w czasie liftingu. Kumulacja ultradźwięków w jednym punkcie na określonym poziomie w tkance, wywołuje jej miejscowe rozgrzanie do ok. 60 stopni Celsjusza, co pobudza procesy naprawy kolagenu – tłumaczy dr Ewa Rybicka z kliniki Estetica Nova. Zabieg ten oprócz niwelowania obwisłości skóry znajduje również zastosowanie w wyszczuplaniu określonych partii ciała. – Urządzenie to podczas zabiegu efektywnie zmniejsza warstwę tkanki tłuszczowej m.in. w okolicach brzucha, talii, ud i ramion. Nieinwazyjność, brak okresu rekonwalescencji i efekty widoczne już po pierwszym zabiegu to duże zalety dla kobiet, które zgłaszają się do nas z tymi „pociążowymi pamiątkami” – dodaje dr Rybicka.