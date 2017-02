1. Nie ma sensu robienie testu ciążowego od razu po stosunku

Najlepszym terminem na zrobienie testu ciążowego jest tydzień od dnia, w którym nie pojawiła się miesiączka. Zwykle jednak brakuje cierpliwości, by tak długo czekać. Dlatego wiele kobiet wykonuje test ciążowy nawet kilka dni przed okresem. I mogą one otrzymać w miarę wiarygodny wynik, o i ile upłynęło 7-10 dni od zapłodnienia, bo dopiero wówczas może być wystarczająca ilość gonadotropiny kosmówkowej (hormon hCG produkowany przez zaczątek łożyska, kiedy zapłodniona komórka jajowa zagnieździ się w śluzówce macicy). Ale uwaga: chodzi o zapłodnienie, nie stosunek seksualny. Bo przecież od seksu do zapłodnienia może minąć zarówno kilka godzin, jak i nawet kilka dni (wszystko zależy od terminu owulacji i żywotności plemników, która może wynosić nawet pięć dni).

2. Liczy się pora dnia, kiedy robisz test ciążowy

Najlepiej zrobić test ciążowy rano, od razu po wstaniu z łóżka, bo wówczas poziom hCG w moczu jest najwyższy. Duża porcja hormonu jest także w moczu po upływie czterech godzin od ostatniego opróżnienia pęcherza. Jeśli jednak minęło kilkanaście dni od zapłodnienia, test ciążowy od razu pokaże pozytywny wynik, niezależnie od tego, czy będzie wykonany rano, czy wieczorem.

3. Zanim zrobisz test ciążowy, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi

Nie chodzi o to, że zrobienie testu ciążowego to skomplikowane zadanie, lecz o to, że niewłaściwie wykonany nie da prawidłowego wyniku. Dlatego szukaj informacji, jak długo powinnaś trzymać końcówkę absorbującą paska pod strumieniem moczu albo ile kropli moczu należy umieścić w okienku testu.

4. Test testowi nierówny. Czym się różnią testy ciążowe?

Testy ciążowe różnią się nie tylko ceną, ale i sposobem jego wykonywania. Paskowy test ciążowy polega na zanurzeniu końcówki testu w moczu. Konieczne jest więc zebranie moczu w sterylnym pojemniczku. Tak też można wykonać test strumieniowy, jak również można umieścić jego końcówkę w strumieniu moczu. Oba testy wykonuje się dość prosto. Bardziej skomplikowany jest test płytkowy, bo trzeba w odpowiednim okienku umieścić kilka kropli wcześniej zebranego moczu. Na wynik każdego z tych testów trzeba czekać od kilkunastu sekund (wynik pozytywny wskazuje wówczas na pewną ciążę) do kilku minut.

Decydując się na konkretny test ciążowy, warto zwrócić uwagę także na jego czułość na hormon hCG. Test z czułością mniejszą niż 500 IU/l wykrywa ciążę już w 10. dniu od zapłodnienia, czyli nawet kilka dni przed terminem oczekiwanej miesiączki. Test z czułością 500-800 IU/l – po 14. dniu od zapłodnienia, zaś z czułością 1000 IU/l – dopiero po 21. dniu od zapłodnienia.

5. Niekiedy trzeba powtórzyć test ciążowy

Stężenie gonadotropiny kosmówkowej w pierwszych tygodniach ciąży wzrasta w różnym tempie. Dlatego jednego dnia test ciążowy może wskazywać tylko jedną kreskę, zaś kolejnego już dwie. To prawdopodobieństwo wzrasta zwłaszcza wtedy, kiedy druga kreska jest mało widoczna, co może sugerować, że poziom hormonu hCG w moczu jest jeszcze niewielki, ale już za dzień, dwa będzie na tyle wysoki, że test wskaże na ciążę.