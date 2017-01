- Tak naprawdę jest to zabieg stosowany bardzo rzadko, nie jest zakazany, bo poruszamy się w czymś, co jest klasycznym położnictwem, czyli takim, jakie uprawiano 100 lat temu i które czasami znajduje zastosowanie także w obecnych czasach. Położnictwo jest specyficzną dziedziną medycyny, tu nie ma czasu na zastanawianie się - powiedział w "Dzień Dobry TVN" dr Grzegorz Południewski. Ginekolog podkreślił, że jest to zabieg niebezpieczny, ale jednak ratujący życie. Jakie są alternatywne metody dla chwytu Kristellera?