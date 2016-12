Dodatkowe kilogramy i rozstępy to dobrze znane problemy dla większości kobiet w ciąży. Za sprawą produkowania większej ilości estrogenów, skóra staje się nadwrażliwa. Gruczoły łojowe spowolniają swoją pracę, przez co skóra szybciej się wysusza. Często towarzyszy temu uczucie pieczenia i zaczerwienienia.

Profilaktyka kluczem do dobrego samopoczucia

Podczas tego cudownego okresu, kiedy oczekujemy na narodziny dziecka warto zmienić nawyki pielęgnacyjne. Najbardziej narażona na zmiany jest skóra na brzuchu i piersiach. - Podczas ciąży całe ciało zwiększa swoją objętość. Brzuch jest częścią, gdzie zachodzą największe zmiany. Skóra nie nadąża za tak szybkim rozciąganiem, co może powodować powstawanie rozstępów. Staje się bardziej wrażliwa, przez co źle reaguje na niektóre składniki zawarte w kosmetykach. Hormony powodują zmniejszenie jej elastyczności, wpływają na pojawienie się wyprysków i przebarwień. Istotą dbania o skórę jest profilaktyka od pierwszych tygodni ciąży – mówi Beata Kostusik, położna i właścicielka Szkoły Rodzenia Centrum Edukacji - Mama we Wrocławiu. Aby uniknąć nieprzyjemnych skutków nadwrażliwości skóry, należy zacząć od dobrania odpowiednich kosmetyków. Warto zwrócić uwagę na skład każdego produktu, zanim zdecydujemy się go używać. W tym przypadku czym delikatniejszy i bezpieczniejszy skład tym lepiej. Dlatego uznaniem wśród przyszłych matek cieszą się kosmetyki naturalne. - Skóra kobiet w ciąży potrzebuje wyjątkowej pielęgnacji. Składniki naturalnego pochodzenia są skuteczne i delikatne dla skóry, poprawiają jej kondycję i zapobiegają rozstępom, nie wywołując podrażnień. Dodatkowo ważny jest zapach kosmetyków, który nie będzie uciążliwy dla matki. Dobrze jest wybierać produkty bez sztucznych dodatków i alergenów, oparte na naturalnych wyciągach z roślin i olejach, które uelastycznią i nawilżą skórę – tłumaczy Justyna Bedekier, Manager działu wdrożeń firmy Organique.

Oczyszczanie i nawilżanie ciała przyszłej mamy

Podczas codziennej pielęgnacji powinniśmy skupić się między innymi na właściwym oczyszczaniu skóry. Formuła myjąca większości drogeryjnych żeli pod prysznic opiera się na SLS, czyli pianotwórczych detergentach, które mogą podrażniać i wysuszać skórę. Lepszym wyborem będą żele z bezpieczną formułą, oparte na substancjach oczyszczających pochodzenia roślinnego lub naturalne mydło, np. Aleppo. Wytwarzane jest ono z oliwy z oliwek i oleju laurowego, przez co utrzymuje nawilżenie skóry na odpowiednim poziomie, zapobiega utracie wody, ale też dokładnie oczyszcza. Warto stosować je również po porodzie – działa antybakteryjnie, przyspiesza gojenie, jest polecane przez dermatologów i ginekologów. Nie można pominąć etapu nawilżenia skóry. W tym celu sprawdzą się specjalistyczne balsamy bezpieczne dla kobiet w ciąży (taką informację znajdziemy na etykiecie), ich skład został dobrany tak, aby jak najlepiej sprostać potrzebom wrażliwej skóry przyszłych mam. - Wśród skutecznych kosmetyków śmiało można wymienić bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy olej makadamia, który szybko się wchłania, głęboko odżywia, uelastycznia i nawilża skórę. Sposób aplikacji kosmetyków także ma znaczenie. Należy nanosić je na brzuch delikatnie, rozprowadzać kolistymi ruchami, nie wcierać i nie wykonywać intensywnego masażu – może zbędnie pobudzić mięsień macicy do pracy – dodaje Beata Kostusik. Kolejnym delikatnym i narażonym na zmiany obszarem naszego ciała jest biust. Skóra w tym miejscu jest bardzo delikatna, szybko się rozciąga, co powoduje rozstępy i utratę jędrności. Aby wciąż cieszyć się pięknym dekoltem wystarczy wykorzystać kilka prostych rad. Oprócz stosowania odpowiednich preparatów przeznaczonych do pielęgnacji biustu, warto poświęcić mu kilka minut podczas kąpieli, wykonując masaż wodny. Polewanie skóry na przemian zimną i ciepłą wodą pomoże zachować jędrność.

Przygotowanie się do narodzin dziecka to okres pełen radości i zmian. Stosując się do powyższych wskazówek będziesz czuć się atrakcyjna, a czas oczekiwania będzie również czasem dla ciebie, kiedy to możesz w wyjątkowy sposób pielęgnować swoje ciało.