Wyjaśniła to w "Dzień Dobry TVN" Joanna Pietrusiewicz, prezes fundacji "Rodzic po ludzku". Jakie działania podjęła fundacja? W jakich sytuacjach podczas porodu to kobieta powinna mieć decydujący głos? - To kobieta wie, jaką ma przyjąć pozycję, co jest dla niej dobre - zaznaczyła położna Sylwia Bieńkowska.