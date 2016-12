NFZ chce, by w przypadku zdiagnozowania wad rozwojowych lub ciężkich chorób płodu kobieta i dziecko mogli liczyć na opiekę koordynowaną w ośrodkach II lub III poziomu referencyjnego. Placówki takie są lepiej przystosowane do opieki nad kobietą i dzieckiem w przypadku ciąży z powikłaniami. Fundusz wskazuje, że dzięki temu zarówno kobiety, jak i nowo narodzone dzieci, będą miały zapewnioną kompleksową opiekę na każdym etapie ciąży, porodu oraz połogu. Będą mieć także pełny dostęp do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, z uwzględnieniem standardów opieki medycznej nad ciążą powikłaną.

Kobiety będą miały też możliwość uzyskiwania konsultacji specjalistycznych bez kolejek.

Jak zaznacza NFZ, nowością będzie także wprowadzenie odrębnego świadczenia – dziecięcej opieki koordynowanej (DOK). Będzie ono obejmować zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną (zgodnie z indywidualnymi wskazaniami) oraz programy rehabilitacyjne dla dzieci.

Dziecięcą opieką koordynowaną zostaną objęte maluchy do ukończenia 3. roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to będzie przysługiwać także noworodkom urodzonym wcześniej niż w 33. tygodniu ciąży, klasyfikowanym jako noworodki VLBW (very low birth weight - bardzo niska urodzeniowa masa ciała).

- NFZ wprowadza jednocześnie zmiany w opiece ambulatoryjnej nad ciążą fizjologiczną, polegające na zróżnicowaniu i zwiększeniu finansowania świadczeń w poszczególnych okresach ciąży - zaznacza Fundusz w piśmie przesłanym PAP.

Nowe zasady mają też umożliwić położnym samodzielne prowadzenie ciąży fizjologicznej, zgodnie z indywidualnym wyborem pacjentki. - Umożliwi to prowadzenie ciąży fizjologicznej blisko miejsca zamieszkania ciężarnej - wskazuje NFZ.

NFZ podkreśla, że w pracach nad projektem zarządzenia i wprowadzeniem nowych rozwiązań uczestniczyło wielu konsultantów z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii, rehabilitacji, psychologii i psychiatrii, pediatrii oraz pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

- Warto przypomnieć, że to kolejny z etapów poprawy opieki perinatalnej w Polsce, realizowanych przez NFZ. Pierwszym z nich było zwiększenie finansowania znieczuleń zewnątrzoponowych do porodu - wskazuje Fundusz. NFZ przypomina także, że w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowej wyceny liczba znieczuleń do porodu wzrosła niemal trzykrotnie.

NFZ przypomina również o prowadzonym programie kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem. Fundusz wskazuje, że w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania tego programu (lipiec-wrzesień) w 13 szpitalach, które realizują program, zanotowano skrócenie hospitalizacji poporodowej (z 4,57 dni na 3,9 dni) oraz czasu pobytu noworodka w szpitalu (z 4,20 dni na 3,57 dni). W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, zmniejszył się także odsetek cięć cesarskich (z 39,48 proc. na 36,55 proc.).

Do 6 grudnia koordynowaną opieką objętych zostało 7 582 ciężarnych (spośród których urodziło już 4 851 kobiet).

W poniedziałek w Łukowie p.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna wraz z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofem Michałkiewiczem oraz wiceministrem zdrowia Jarosławem Pinkasem mają wziąć udział w konferencji dotyczącej opieki nad kobietą w ciąży i dzieckiem w kontekście ustawy "Za życiem".