"Dzieciństwo bez próchnicy" to rozpoczęty 2012 roku z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia program, za którego realizację odpowiadał Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wspólnie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi w Polsce.

W ramach projektu w przedszkolach prowadzono m.in. zajęcia dla dzieci o tym, jak dbać o zęby, np. w jaki sposób je prawidłowo szczotkować. Szkolono także rodziców i nauczycieli, by zachęcali dzieci do dbania o higienę jamy ustnej. Maskotką projektu był królik Pampiś.

W projekcie wzięło udział łącznie ok. 360 tys. przedszkolaków, 15 tys. nauczycieli przedszkolnych i ponad 700 tys. rodziców. W szkoleniach uczestniczyło ponadto niemal 1,4 tys. pielęgniarek i położnych oraz prawie 300 lekarzy pediatrów.

Kierownik projektu Piotr Gmerek w przesłanym PAP komunikacie podkreślił, że chociaż szkolenia były główną osią projektu, to w jego ramach przeprowadzono także wiele innych działań edukacyjnych i promocyjnych.

- W telewizji i internecie trwa jeszcze ogólnopolska kampania reklamowa, która ma przekonać do dbania o zęby od najmłodszych lat i uświadamiać, że zapobieganie próchnicy jest jak najbardziej możliwe, a co więcej – może być dobrą zabawą. Ponadto już wkrótce uruchomiona zostanie aplikacja mobilna, skierowana do dzieci w wieku 3–6 lat, która poprzez wciągającą grę uczy zasad higieny jamy ustnej – zaznaczył Gmerek.

Kierownik Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Przewodnicząca Rady Programowej projektu "Dzieciństwo bez próchnicy" prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka podkreśliła natomiast, że chociaż eksperci są zadowoleni z przebiegu programu, to problem próchnicy nadal jest bardzo duży. Według specjalistów, Polska wciąż należy do krajów o największej intensywności występowania próchnicy zębów u dzieci.

- Udało nam się dotrzeć z działaniami edukacyjnymi do bardzo szerokiego grona odbiorców, a to niezwykle ważne ze względu na złożoność i wielowymiarowość problemu choroby próchnicowej zębów. Na jej powstanie ma bowiem wpływ wiele czynników – od zaniedbań w higienie jamy ustnej poprzez dietę bogatą w cukry po zwyczajne zarażanie się specyficznymi bakteriami, do którego dochodzi w pierwszych miesiącach życia dziecka – zaznaczyła Borysewicz-Lewicka.

W środę w Poznaniu odbyła się także konferencja naukowa podczas której dyskutowano m.in. o problemach występowania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku żłobkowym, a także roli samorządów w prowadzeniu działań profilaktycznych ukierunkowanych na choroby jamy ustnej wśród najmłodszych.

Program "Dzieciństwo bez próchnicy" był finansowany ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, przy współfinansowaniu Ministerstwa Zdrowia. Patronat honorowy nad projektem objęli Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Pierre Fauchard Academy.