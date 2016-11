W ramach trwającego 47. konkursu ofert Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planuje zakup 2514 urządzeń. Zostaną one przekazane do 218 szpitali w Polsce, które mają podpisane umowy z NFZ i udzielają pomocy bezpłatnie.

- Wybieramy jakość, cena nas nie determinuje. (…) Formuła konkursowa pozwala uzyskać niższe ceny przy zachowaniu najlepszej jakości – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej szef fundacji Jerzy Owsiak.

WOŚP chce kupić m.in. szpitalne łóżka – młodzieżowe i dziecięce, lokalizatory naczyń krwionośnych, aparaty USG i EKG, kardiomonitory, holtery ABPM, holtery EKG oraz pompy strzykawkowe i objętościowe.

Owsiak przypomniał, że fundacja przeprowadziła w tym roku konkurs ofert dwukrotnie – w maju i czerwcu, kupując m.in. sprzęt dla seniorów i onkologii dziecięcej. WOŚP szacuje, że przez ponad 20 lat zakupiła ponad 40 tys. urządzeń, o łącznej wartości ponad 720 mln zł.

Podczas ostatniego finału WOŚP zebrała rekordową sumę ponad 72 mln 696 tys. 501 zł. Fundacja z roku na rok zbiera większe sumy, tym razem jednak udało się zebrać prawie o 20 mln zł więcej niż rok wcześniej (w 2015 r. zgromadzono ponad 53 mln zł). Owsiak podkreślał we wtorek, że na zakupy sprzętu medycznego przeznaczane jest 94,5 proc. zgromadzonych środków; reszta to m.in. koszty organizowania finału i cele statutowe fundacji.

Cel zbiórki ostatniego, 24. finału WOŚP został sformułowany następująco: Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Podczas kolejnego finału, zaplanowanego na 15 stycznia przyszłego roku, WOŚP ponownie będzie zbierać pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Jerzy Owsiak wyraził nadzieję, że kolejny finał będzie udany; zachęcał do udziału w nim m.in. służby mundurowe. - Rok temu nie było z tym łatwo, ale myślę, że 25. finał jest finałem wszystkich Polaków, a więc bądźmy razem - mówił. Zaproszenie wystosował także m.in. do więźniów. - Rok temu niekoniecznie mieli na to zgodę, ale pomagali w sposób nieprawdopodobny. Nie można im powiedzieć, by tego nie robili, bo to resocjalizacja i edukacja - dodał. Owsiak apelował, by 25. finał był "dawką optymizmu".

- Wszyscy Polacy od 25 lat robią rzecz niezwykłą. Cieszymy się, że wznosimy się ponad politykę; ponad przekonania religijne ludzi, którzy chcą z nami grać (...). Bądźmy dumni z niedzieli 15 stycznia. (...) Pamiętajcie, że każda złotówka jest niezwykle rozsądnie wydana. (...) Nawet najbogatsze kraje na świecie, nawet ten, który wybrał niedawno prezydenta, cierpią z powodu nierozwiązanego problemu leczenia obywateli. (...) Nie wszystko musi być z podatków. Ta akcja pokazuje siłę nas wszystkich - stwierdził.

Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii Teresa Jackowska oceniła podczas konferencji, że choć w Polsce jest wiele świetnie wyposażonych szpitali, to są wciąż takie, które borykają się z brakami. Jak wskazała, wszystkich oddziałów ogólnopediatrycznych w Polsce jest 351 (WOŚP zakupi teraz sprzęt dla 218 szpitali). Podała, że placówki najczęściej zgłaszały fundacji zapotrzebowanie na łóżeczka.

Podczas styczniowego finału na ulice polskich i zagranicznych miast wyruszy ok. 120 tys. wolontariuszy. Rejestracja sztabów zakończyła się 21 listopada - orkiestra zagra w ok. 1600 miejscach m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Norwegii i Holandii. Nowym oficjalnym partnerem telewizyjnym WOŚP będzie TVN.