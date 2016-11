Akcja "Uruchamiamy dzieciaki" ma zwrócić uwagę na negatywne skutki nadwagi i otyłości w młodym wieku, ale też propagować właściwe odżywianie i aktywny tryb życia - informuje dr Tomasz Zatoński z Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Szyi i Głowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. - Otyłość wywołuje nie tylko choroby związane z układem sercowo-naczyniowym, takie jak np. nadciśnienie czy cukrzycę. Stwierdzono, że ma ona również wpływ na rozwój chorób laryngologicznych np. bezdech śródsenny, zapalenie migdałków czy ucha - powiedział Zatoński. Dodał, że akcja jest adresowana nie tylko do szkół, lecz także do rodziców, i ma kilkuetapowy charakter.

Szkoła ma za zadanie przeprowadzenie zawodów sportowych w formie lekkoatletycznych biegów. Następnie rodzice wypełniają szczegółową, specjalnie przygotowaną ankietę, która dotyczy m.in. odżywiania, aktywności fizycznej i chorób przebytych przez dzieci. Ostatnim elementem akcji będzie zorganizowany w szkołach cykl wykładów na temat racjonalnego odżywiania się i aktywnego trybu życia.

Chcemy, by te wykłady prowadzili specjaliści dietetycy i fizjoterapeuci, a zajęcia sportowe zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego. Takie wspólne zaangażowanie wielu dorosłych, również samych rodziców, powinno sprzyjać uświadomieniu, jak ważna jest walka z nadwagą szczególnie wśród osób młodych - powiedział dr Zatoński.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 2008-2010 przeprowadzili badania dotyczące otyłości wśród dzieci w wieku 7-10 lat. Stwierdzono wówczas otyłość u 3,6 proc. dzieci, a nadwagę u 10,5 proc. badanych. Otyłość u dzieci niesie za sobą ryzyko otyłości w wieku dorosłym: jeden na czterech otyłych sześciolatków będzie również otyły w wieku dorosłym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Europie co roku przybywa 300 tys. dzieci z nadwagą i otyłością.

Akcję "Uruchamiamy dzieciaki" organizuje fundacja "Biegaj dla zdrowia", którą założyli wrocławscy lekarze specjalnie po to, by organizować Bieg Uniwersytetu Medycznego. W tym roku odbyła się już druga edycja taka impreza, w której startowało kilkuset biegaczy.