Sympozjum organizowane przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Klinikę Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Przewodniczący komitetu naukowego sympozjum prof. Janusz Gadzinowski podkreślił w poniedziałek na konferencji prasowej, że wydarzenie ma być platformą do obiektywnej, merytorycznej i otwartej dyskusji nad kwestiami niepłodności.

Wśród prelegentów na sympozjum pojawi się m.in. prof. Bogdan Chazan, który będzie mówił w Poznaniu o kwestiach profilaktyki niepłodności. Wśród prezentowanej tematyki znajdą się także kwestie endokrynologicznych przyczyn niepłodności czy kwestie dotyczące diagnostyki i leczenia w oparciu o metody naprawcze w medycynie prokreacji. Prelekcję o problemach prokreacji wygłosi również amerykański profesor - Joseph Stanford.

- Obecnie dane, które napływają z różnych źródeł z różnych krajów świata podają, że problem niepłodności dotyka 15-20 proc. populacji, choć są też i takie zestawienia, które podają 6 proc. To w dużej mierze jednak kwestia oparcia się o którąś z definicji. Jeżeli chodzi o polskie dane, takich naprawdę rzetelnie zebranych, obiektywnych danych, na dużej populacji - niestety nie ma – powiedział prof. Janusz Gadzinowski.

Jak zaznaczył, średni wiek Polek rodzących swoje pierwsze dziecko również się zmienił: między 2000 a 2012 rokiem różnica wynosiła niemal 3 proc. - W perspektywie istnienia ludzkości wskazuje to na to, że w bardzo krótkim czasie nastąpiła poważna zmiana i różnica. Podobnie zmieniła się mediana wieku kobiet, które rodzą dzieci - jak podaje GUS: od 26,1 lat w 2000 roku, do obecnych 29 lat. Ta sytuacja powoduje, że szanse zajścia w ciążę tych kobiet dramatycznie maleją. W wieku 20-24 lat możliwość zajścia w ciążę czyli płodność wynosi 85 proc., ale już w wieku 35-39 lat - 52 proc. – mówił profesor.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg powiedziała, że sympozjum wpisuje się w wytyczne rozporządzenia Rady Ministrów z sierpnia br. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Jak zaznaczyła Maląg, sympozjum będzie wydarzeniem istotnym nie tylko dla środowiska medycznego, ale i ważnym z perspektywy demografii, wspierania polityki prorodzinnej i "szerokiego zakresu działań, którymi chce zajmować się zarówno rząd, jak i władze województwa wielkopolskiego".

Sympozjum odbędzie się w piątek, 21 października w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po wcześniejszej rejestracji.