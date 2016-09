Owsiki to pasożyty należące do grupy nicieni, które bytują w jelicie grubym. Do zakażenia owsikami i rozwoju tak zwanej owsicy dochodzi zwykle drogą pokarmową, a ofiarą infekcji najczęściej padają dzieci. Klasycznym objawem obecności owsików w przewodzie pokarmowym jest uciążliwy świąd odbytu, nasilający się w nocy. Jak przebiega leczenie zakażenia pasożytniczego u dzieci?

Symptomy owsicy u najmłodszych

Gdy jaja owsików dostają się do organizmu drogą pokarmową, ewentualnie wziewną, dziecko zaczyna doświadczać silnego świądu w okolicach odbytu, ponieważ samica pasożyta składa tam swoje jaja. Jeśli zakażenie ma miejsce u niemowlęcia, dziecko staje się rozdrażnione i niespokojne, a podczas zmiany pieluchy sięga palcami do okolic pupy. Świąd odbytu pojawia się również u starszych dzieci, które drapiąc się, przenoszą jajeczka na palce lub pod paznokcie. Jeżeli przed posiłkiem maluch nie umyje dokładnie rąk, może dojść do wtórnego zakażenia pasożytem.

Owsica u dzieci objawia się nie tylko świądem odbytu oraz drażliwością. Do objawów zakażenia pasożytniczego zalicza się również ból głowy, świąd sromu u dziewcząt, roztargnienie oraz zaburzenia snu. Niemowlęta zarażone owsikami nierzadko tracą na wadze, nie mają apetytu, zgrzytają zębami i doświadczają spadku odporności.

Ciężka postać owsicy może powodować wysypkę skórną, zapalenie skóry, nudności, wymioty oraz bóle brzucha. Jeżeli zakażenie nie jest rozpoznane i odpowiednio leczone, należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia powikłań, takich jak przewlekłe stany zapalne sromu oraz pochwy, zmiany skórne w sąsiedztwie odbytu oraz zapalenie wyrostka robaczkowego.

Przy podejrzeniu owsicy konieczne jest wykonanie badania kału na obecność pasożytów – próbkę stolca należy pobrać za pomocą specjalnych pałeczek. Do analizy przydatne są również zeskrobiny naskórka z okolic odbytu. To badanie pozwala na identyfikację obecnych tam jaj owsików.

Jak wygląda leczenie owsicy u małych pacjentów?

Jeśli badania diagnostyczne wykazały zakażenie pasożytnicze u dziecka, niezbędne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia. Podstawą skutecznej terapii jest dbałość o higienę osobistą dziecka. Rodzice powinni przypilnować malucha, by przed każdym posiłkiem dokładnie umył ręce. Jeżeli na owsicę choruje niemowlę, należy często myć jego rączki i zadbać o czystość paznokci. Kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia ma również dokładne mycie okolic intymnych dziecka. Pamiętajmy, że pościel, w której śpi dziecko musi być odpowiednio często zmieniana i uprasowana po wypraniu.

Ograniczenie styczności dziecka z zanieczyszczeniami to pierwszy krok do zwalczenia infekcji pasożytniczej. Działania zmierzające do poprawy stanu higieny powinny stanowić element uzupełniający leczenie farmakologiczne, które polega na zwalczaniu owsików za pomocą preparatów doustnych. Leki przeciwrobacze podaje się dzieciom w dwóch turach – druga partia środków farmakologicznych jest podawana po około trzech tygodniach od zakończenia pierwszej części leczenia, by w ten sposób nie dopuścić do rozpoczęcia kolejnego cyklu rozwojowego owsików.

Leki stosowane w leczeniu owsicy wykazują silne działanie przeciwrobacze, w związku z czym niekorzystnie wpływają na florę bakteryjną przewodu pokarmowego dziecka. Aby przeciwdziałać wyjałowieniu organizmu, należy stosować preparaty o ochronnym działaniu, które wspomagają odzyskanie równowagi mikrobiologicznej, a co za tym idzie, powodują wzrost odporności organizmu malucha na infekcje. Szczególnie godne polecenia są probiotyki.