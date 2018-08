Kalafior dla cukrzyka

Osoby z cukrzycą powinny jeść warzywa nieskrobiowe, by uniknąć skoków cukru we krwi. Dlatego polecane są dla nich kalafiory. Dostarczą one wielu cennych składników odżywczych, witamin (z grupy B, K i C), minerałów (potas, sód, magnez, cynk), błonnika. Diabetycy powinni jeść jedną szklankę surowego i pół szklanki gotowanego kalafiora