Jakie przekąski i potrawy uzależniają?

- Produkty, które są słodkie, słone, tłuste - powiedziała Iwona Sajór, dietetyk kliniczny.

- Niestety regularne ich spożywanie prowadzi do nadwagi, do otyłości, do wielu chorób - dodała. - Cukier może uzależniać nas w dokładnie taki sam sposób jak alkohol, nikotyna i narkotyki - podkreśliła.

