Dobre bakterie wspierają funkcjonowanie układu trawiennego – między innymi odpowiadają za prawidłowe przetwarzanie pokarmów na składniki odżywcze. My powinniśmy więc zadbać o coś, co wspiera dobre bakterie. Z badań amerykańskich naukowców z uniwersytetu w Arkansas wynika, że są to wiśnie. A także sok wiśniowy.

Uczeni wykorzystali do badań odmianę wiśni o nazwie Montgomery. – Wiśnie odmiany Montmorency były dla nas naturalnym wyborem ze względu na unikalny skład polifenoli – wyjaśniał doktor Franck Carbonero z uniwersytetu w Arkansas. – Wyniki naszych badań sugerują, że nietypowa mieszanka polifenoli zawartych w wiśniach może pomóc w pozytywnym kształtowaniu mikrobiomu jelitowego, co potencjalnie może mieć istotne znaczenie dla zdrowia – dodawał ekspert cytowany przez pap.pl.

Zdaniem specjalistów zbawienny wpływ na układ trawienny wiśnie zawdzięczają wysokiej zawartości przeciwutleniaczy (antyoksydantów) chroniących wyściółkę jelita i zmniejszających stany zapalne. To z kolei – jak tłumaczą naukowcy – poprawia również odporność organizmu.

Wystarczy pić sok przez pięć dni, by wydatnie podnieść ilość dobrych bakterii w układzie trawiennym – sugerują badania amerykańskich naukowców.