Redakcja Dziennik.pl

Odpowiednio dobrane przekąski są ważnym elementem podróży, zwłaszcza, gdy na wycieczce towarzyszą nam nasze pociechy. Zdrowe i pełnowartościowe smakołyki nie tylko zaspokoją głód, ale dostarczą także energii potrzebnej podczas podróży i zwiedzania. Co powinno znaleźć się w naszym podróżniczym menu?

1. Owoce

Nie trzeba nikogo przekonywać, że owoce to samo zdrowie. Truskawki, maliny, jagody, winogrona, jabłka, banany, brzoskwinie czy nektarynki… Z tych dobroci możemy wyczarować przepyszną sałatkę owocową, która idealnie nadaje się na drugie śniadanie lub podwieczorek. Dodatkowo jest łatwa w przygotowaniu i przechowywaniu. Sezonowe owoce sprawdzą się podczas krótkich wypadów za miasto czy dłuższych wojaży. Zawierają mnóstwo błonnika i dużą ilość wody, dzięki czemu dłużej będziemy czuć sytość i zadbamy o odpowiednie nawodnienie podczas podróży. Nie można zapomnieć również o tym, że owoce są istną bombą witaminową, która pozwala oczyścić nasz organizm z toksyn i poprawia naszą odporność.

2. Chrupiące przekąski

Podczas podróży warto mieć też pod ręką coś do „pochrupania”. W jaki sposób zastąpić niezdrowe chipsy? Warto sięgnąć po produkty, które w swoim składzie mają nasiona. Pestki dyni czy ziarna słonecznika bogate są w minerały, takie jak magnez, cynk czy żelazo. Dodatkowo zawierają lecytynę oraz niezwykle ważne dla naszego zdrowia przeciwutleniacze. – Producenci przekąsek coraz częściej wykorzystują nasiona jako dodatek do swoich produktów. Zawierają one zdrowe tłuszcze nasycone, dzięki którym dostarczamy do organizmu wyłącznie zdrowe kalorie, które zapewniają uczucie sytości. Nasiona można znaleźć nie tylko w płatkach śniadaniowych czy batonach zbożowych, ale także w słomce ptysiowej czy innych chrupiących przekąskach – mówi Arkadiusz Drążek z firmy Brześć, produkującej przekąski.

3. Orzechy

Orzechy włoskie, arachidowe, migdały, nerkowce, pistacje czy orzechy laskowe to podstawa podróżniczego menu. Co prawda są one dość kalorycznym produktem, ale wszystkie „mankamenty” rekompensują zwartością kwasów tłuszczowych omega-3. Spożywanie orzechów wpływa korzystnie na pracę mózgu i układu nerwowego. Według licznych badań orzechy, zwłaszcza włoskie, poprawiają sprawność umysłową, koncentrację oraz pamięć. Warto również wspomnieć, że zawarty w orzechach cynk i witamina E przyczyniają się do poprawy i utrzymania zdrowego wyglądu skóry, włosów i paznokci.

4. Jogurty

Jogurt to dawka dobrze przyswajalnego, pełnowartościowego białka i wapnia. Dodatkowo pozwala nam zadbać o naszą linię. Wapń zawarty w jogurtach hamuje wydzielanie kortyzolu (hormonu odpowiedzialnego za gromadzenie tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha). Kolejnym plusem tej przekąski jest to, że możemy wykorzystać ją w różnorodny sposób. – Możemy zjeść sam jogurt lub dodać do niego ulubione owoce i płatki owsiane. W ten sposób otrzymujemy pyszne i pełnowartościowe drugie śniadanie. Osoby, które chcą urozmaicić swoje menu, płatki i owoce mogą zastąpić np. groszkiem ptysiowym – dodaje Arkadiusz Drążek z ZPC Brześć.

5. Warzywa

Klasyka w swoim rodzaju. Dodatkowo smaczna i szybka w przygotowaniu. Ulubione warzywa kroimy i wkładamy do pojemnika. W podróży idealnie sprawdzi się: papryka, ogórek, kalarepa, marchewka czy rzodkiewka. Zawsze możemy po nie sięgnąć, gdy dopadnie nas ochota na małe co nieco między posiłkami. Warzywa zawierają w sobie beta karoten, witaminy z grupy B, C, E, K i PP. Regulują one wszystkie procesy zachodzące w organizmie. Odpowiadają m.in. za trawienie, prawidłową pracę układu sercowo-naczyniowego czy gojenie się ran oraz wzmacniają naszą odporność i regulują ciśnienie krwi.

Pełnowartościowa przekąska pozwoli nam nie tylko zniwelować głód podczas podróży. Doda nam energii, która będzie potrzebna podczas zwiedzania czy aktywnego wypoczynku na plaży. Właśnie dlatego przed przygotowaniem posiłków na podróż warto zastanowić się, co znajdzie się w naszym podręcznym bagażu.