Dieta 5:2 zakłada, że przez pięć dni w tygodniu jemy regularnie normalne posiłki, zaś przez dwa dni - o zmniejszonej kaloryczności – ok. 600 kcal. Dzięki „dniom postu”, nazywanym też głodówką, organizm systematycznie oczyszcza się. Dieta jest łatwa do utrzymania, bo nie zakłada drastycznego ograniczania porcji jedzenia przez kilka tygodni, lecz zaledwie w dwa, wybrane dowolnie, dni w tygodniu.

Naukowcy z University of Surrey w Wielkiej Brytanii postanowili sprawdzić, jak dieta 5:2 wpływa na zdrowie. Objęli badaniem 27 osób z nadwagą. Piętnaście wolontariuszy przeszło na dietę 5:2, zaś dwunastu codziennie ograniczało liczbę spożywanych kalorii do 1400 (kobiety) i 1900 (mężczyźni). Uczeni zaobserwowali lepsze działanie diety 5:2 niż niskokalorycznej każdego dnia. Przede wszystkim zwrócili uwagę na jej dobroczynny wpływ na serce. U osób, które stosowali tę dietę, odnotowali mniejsze ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego – poinformowali na łamach „British Journal of Nutrition”.

Według badaczy spożywanie dwa razy w tygodniu mniejszych porcji posiłków przyspiesza metabolizm, obniża poziom cholesterolu we krwi i poprawia wrażliwość komórek na insulinę. Dodatkowo wpływa korzystnie na samopoczucie.