Naukowcy z University Medical Center Groningen w Holandii przeprowadzili eksperyment na myszach, zapewniając, że jego wyniki można z powodzeniem odnieść do świata ludzi. Zaobserwowali, że gryzonie, które były karmione pożywieniem o niskiej zawartości tłuszczu i dostarczającym niewielką ilość kalorii (40 proc. kalorii mniej niż zalecane spożycie), miały mózg w świetnej kondycji. Okazuje się, że niskotłuszczowa dieta zapobiega stanom zapalnym w komórkach mózgowych związanym z wiekiem. Dzięki niej mózg funkcjonuje na optymalnych obrotach.

Myszy były na diecie niskotłuszczowej przez sześć miesięcy. I dopiero po tym czasie przeanalizowano wpływ nowego sposoby żywienia na stan mózgu. Inne, dwuletnie myszy, zostały poddane badaniu, w którym miały dostęp do kołowrotka, tak by mogły spalać spożywane kalorie. One również miały skontrolowany stan mózgu. Okazało się, że zmniejszenie ilości kalorii w diecie działa na mózg lepiej niż utrzymanie normalnej diety i spalanie kalorii w trakcie wysiłku fizycznego.

Uczeni przypominają, że ludzki mózg zaczyna „starzeć się” już w wieku 25 lat. Warto już wtedy szczególnie uważać na dietę, by nie dostarczała za dużo kalorii. To istotne nie tylko ze względu na utrzymanie prawidłowej masy ciała, ale i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Dieta niskotłuszczowa opiera się na unikaniu produktów zawierających tłuszcz zwierzęcy, ograniczeniu spożycia tłuszczów trans, zaś sięganiu po oleje roślinne i ryby jako źródło zdrowego tłuszczu.