Powiedziała o tym w "Dzień Dobry TVN" Aneta Łańcuchowska. - To, na co powinniśmy postawić to węglowodany złożone, ponieważ są bardzo dobrym źródłem energii i podnoszą nam poziom hormonu szczęścia, czyli serotoniny - zaznaczyła.

Dietetyczka razem z kucharzem Piotrem Kucharskim przygotowała w kuchni programu potrawy, które pomogą przetrwać przesilenie wiosenne. Na stole pojawiły się dania takie jak: tarta z serem korycińskim i burakami, energetyczna sałatka z zielonymi warzywami i pomarańczą, ciecierzycowe ruloniki do sałatki, zielona herbata z pomarańczą i miętą, pieczona pierś z indyka z kaszą gryczaną, soczewica z curry oraz brukselka z boczkiem.

Źródło: Agencja X-News