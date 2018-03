Sposób żywienia wykluczający z codziennego menu produkty pochodzenia zwierzęcego ma kilka odmian. Najczęściej wybieraną wersją jest laktoowowegetarianizm – powszechnie znany jako wegetarianizm. Eliminuje on mięso, lecz dopuszcza spożywanie pozostałych produktów zwierzęcych takich jak jajka czy nabiał. Zdecydowanie bardziej rygorystycznym wariantem jest weganizm, który wyklucza z diety absolutnie wszystkie składniki pochodzenia zwierzęcego. Na liście znacznie mniej popularnych wersji diety wegetariańskiej znajdują się witarianizm i frutarianizm. Ten pierwszy sposób to rozbudowana wersja weganizmu, która dodatkowo eliminuje spożywanie produktów poddanych obróbce termicznej powyżej 40 stopni. Natomiast osoby decydujące się na najbardziej restrykcyjną z diet wegetariańskich – frutarianizm - jedzą tylko owoce.

Pamiętaj o…

Przy diecie wegetariańskiej należy zwrócić szczególną uwagę na dobór produktów spożywczych, tak by odpowiednio uzupełniały wartości odżywcze, dostarczane przez produkty pochodzenia zwierzęcego. Bez wątpienia ważnym elementem dobrze zbilansowanej diety wegetariańskiej są produkty pełnoziarniste takie jak kasza, brązowy ryż czy ciemne pieczywo. Są źródłem węglowodanów złożonych, białka i witamin z grupy B. Odpowiednią dawkę żelaza i białka zapewnią nam przede wszystkim rośliny strączkowe (np. fasola, ciecierzyca czy soja). Do posiłków dodawaj pestki dyni, orzechy lub sezam, które są bogate w witaminy z grupy B oraz składniki mineralne takie jak np. wapń, cynk, magnez (wapń to makroelement, a cynk mikro). Nie zapominaj także o dopełnianiu posiłków tłuszczami roślinnymi. Oleje (np. olej rzepakowy, z orzechów włoskich, oliwę) spożywaj najlepiej na surowo, dodając je np. do sałatek i warzyw.

Najlepsze rozwiązanie

By rozpocząć przygodę z dietą wegetariańską w rozsądny dla naszego organizmu sposób i wyeliminować z jadłospisu produkty pochodzenia zwierzęcego nie wystarczy wykluczenie niechcianych składników. Dobrze jest znać wartości odżywcze poszczególnych produktów oraz mieć wiedzę na temat ich prawidłowego łączenia w celu wyeliminowania niedoborów.

- W powszechnej opinii wegetarianizm to dieta niedoborowa. Wciąż wiele osób uważa, że jej stosowanie wiąże się z poważnymi brakami witamin i składników w organizmie. Prawidłowo skomponowane posiłki pozwolą bez obaw cieszyć się zdrowiem i świetnym samopoczuciem. Przy dietach eliminacyjnych warto skonsultować się z dietetykiem, który podpowie, jak zapobiegać niedoborom – mówi Paulina Jabłonka, specjalista dietetyk, kierownik ds. żywienia Maczfit.