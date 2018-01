Goździki likwidują bakterie: żucie dwóch goździków przez ok. 5 minut to naturalny sposób na odświeżenie oddechu. Goździki likwidują przyczyny nieświeżego oddechu, a nie tylko objawy. Wspomagają trawienie: niewielką ilość startych lub zmielonych goździków można dodawać do ciężkostrawnych potraw np. bigosu, potraw z grzybami czy fasoli. Nie tylko wzbogacą one smak tych dań, ale też zapobiegną niestrawności i wzdęciom. Działają przeciwbólowo: rozluźniają i uśmierzają ból. Można je żuć w przypadku bólu zęba lub obłożyć bolące miejsce zmielonymi goździkami.

Źródło: Agencja X-News