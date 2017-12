Dieta rotacyjna to powtarzający się, cykliczny sposób żywienia. Zwykle trwa cztery dni, tzn. po zjedzeniu produktów z określonej grupy (np. zawierające gluten czy laktozę albo orzeszki), następują trzy dni przerwy i czwartego dnia wracamy do tych samych produktów, ale tylko na jeden dzień. Dzięki temu łatwiej jest wytropić potencjalne alergeny, bo obserwujemy, jak wpływają na zdrowie. U osób, które mają nietolerancje pokarmowe, dieta rotacyjna przyczynia się do wyciszenia reakcji immunologicznej.

Ważne jest, by w trakcie stosowania diety rotacyjnej prowadzić dzienniczek żywienia. Trzeba zapisywać, jakie produkty się jadło, które wykluczyło z diety i jak to wpłynęło na samopoczucie. Jeśli odczuwamy dolegliwości (np. wzdęcia, problemy trawienne) lub widzimy zmiany na skórze po spożyciu jakiegoś produktu albo całej grupy produktów, należy wykluczyć je z jadłospisu.

Aby uniknąć niedoborów składników odżywczych, warto ustalić dietę rotacyjną z dietetykiem albo alergologiem.

A czym jest dieta rotacyjna w przypadku osób odchudzających się? Należy stopniowo zmieniać liczbę spożywanych kalorii, czyli zmieniać produkty w menu. Ważny jest sam początek diety – wystartowanie z jadłospisem, który zakłada spożywanie jak najmniejszej liczby kalorii dostosowanej do płci, wieku, stylu życia. Warto ustalić ten limit z dietetykiem.

Niskokaloryczna dieta powinna trwać nawet 3-4 tygodnie. Przykładowo kobiety mogą przez trzy dni spożywać dziennie 600 kalorii, a następnie przez trzy dni 900 kalorii, po czym 1200 kalorii przez tydzień, by w kolejnych dniach zwiększyć liczbę kalorii do 1500 i 1900. Dzięki temu, że wartość energetyczna dań sukcesywnie się zwiększa, można stopniowo tracić wagę.

Stosując dietę rotacyjną jako sposób odchudzania, można na przykład ograniczyć ilość węglowodanów w diecie, które są źródłem energii, ale i szybko przyczyniają się do zwiększenia masy ciała. Jak to zrobić? Przez trzy dni nie wolno w ogóle spożywać węglowodanów, w czwartym dniu można zjeść niskokaloryczne węglowodany w ograniczonej ilości, by następnie znowu przez 3 dni nie sięgać po węglowodany.

Oczekiwanym efektem diety rotacyjnej jest redukcja wagi, a przy okazji zyskanie dobrej kondycji fizycznej.

