To efekt nieodpowiedniego odżywiania: w diecie Polaków z jednej strony powszechne są braki właściwych składników żywieniowych, a z drugiej nadmiary szkodliwych składników, takich jak cukier, tłuszcz i sól.

Tymczasem jesteśmy tym, co jemy - dlatego ważna jest zbilansowana dieta i programowanie żywieniowe: wyrobienie w pierwszych latach życia odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci. Kluczowa w tym obszarze jest edukacja - do takiego wniosku doszli eksperci Instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Matki i Dziecka, gastroenterologii oraz przedstawiciele DANONE, którzy uczestniczyli we wtorek w Warszawie w debacie na temat żywienia Polaków.

- Żywienie ma kluczowe znaczenie dla życia człowieka; naukowcy zdefiniowali aż 80 chorób zależnych od diety - oświadczyła dr n.med., Anna Cybulska, ekspert gastroenterolog.

Eksperci obecni podczas debaty zgodzili się, że w Polsce panują dwa ekstrema: z jednej strony Polacy mają niedobory: żelaza, witaminy D, wapnia, właściwego białka i innych składników odżywczych, a z drugiej strony - spożywają w nadmiarze cukier, sól i tłuszcz.

Zdaniem prof. Haliny Weker, ekspertki ds. żywienia dzieci z Instytutu Matki i Dziecka, ważna jest profilaktyka. - Profilaktyką możemy zapobiegać chorobom dietozależnym już na etapie życia płodowego. Badania wykazały, że kluczowe dla życia człowieka jest żywienie w pierwszym tysiącu dni - podkreśliła. Jak tłumaczyła, naukowcy udowodnili, że prawidłowe żywienie matki w ciąży, a następnie żywienie dziecka w pierwszym, drugim i trzecim roku życia dziecka ma rolę zapobiegawczą w chorobach dietozależnych.

Jej zdaniem, istotne jest tutaj tzw. programowanie żywieniowe. - Zaczyna się ono właśnie już w okresie płodowym. Jeśli kobieta w ciąży zwraca uwagę na to, co je, w ten sposób kształtuje szlaki metaboliczne płodu - powiedziała prof. Weker. Mówiąc o żywieniu dzieci w kolejnych latach życia, podkreśliła, że istotne jest, by rodzice zwracali uwagę na składniki produktów podawanych dzieciom.

Również prof. Jadwiga Charzewska z Instytutu Żywności i Żywienia podkreśliła, że etykiety na produktach są istotne. - Konsument musi być świadomy, co kupuje, umieć dobierać to, co mu potrzebne. To programowanie metaboliczne małych dzieci jest niezwykle ważne, bo jest to inwestycja na całe życie - dodała.

Psycholog Małgorzata Ohme mówiła, że przez lata zmieniła się funkcja jedzenia. Obecnie mocno wiąże się ono z emocjami, a także z funkcjonowaniem w systemach: społecznym, zawodowym, rodzinnym. - Zamiast zaspokajać podstawową potrzebę w postaci dostarczenia organizmowi składników odżywczych, zaspokaja inne potrzeby. Jest regulatorem emocji - np. jemy, gdy jesteśmy zestresowani, smutni, źli. Jedzenie jest ważne również w kontekście społecznym: wiemy, że na spotkaniach rodzinnych zjemy za dużo, ale nie odmawiamy jedzenia, bo mamie czy cioci będzie przykro - mówiła. - Jest mnóstwo niewidzialnych czynników, które z czasem powodują otyłość - wyjaśniła.

Jak powiedziała dyrektor ds. relacji zewnętrznych DANONE, Ewa Gayny, poprawie sytuacji żywieniowej Polaków mogą przysłużyć się firmy, które produkują żywność. - Kluczem jest tu partnerstwo - zaznaczyła. Dodała, że DANONE współpracuje z licznymi instytutami naukowymi i prowadzi programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych w zakresie żywienia. - Co więcej, konsultujemy nasze produkty z ekspertami, słuchamy ich i udoskonalamy skład naszych produktów, tak by były wartościowe i smaczne - mówiła.

Specjaliści odpowiedzieli na pytanie o mody żywieniowe, np. dietę bezglutenową. Zdaniem dr gastroenterologii, Anny Cybulskiej, dieta bezglutenowa jest odpowiednia dla osób o stwierdzonej chorobie trzewnej. - Zdrowy człowiek ma się zdrowo odżywiać, również spożywać gluten - oświadczyła. Dodała, że u niektórych osób stwierdza się jedynie nadwrażliwość na gluten i u nich efekt przynosi czasowe odstawienie produktów z glutenem. Nie powinno to jednak być długotrwałe.

W trakcie debaty przedstawiono wyniki badania na temat żywienia Polaków przeprowadzone dla DANONE na przełomie września i października br. W sondażu tym Polacy zadeklarowali, że sposób odżywiania istotnie wpływa na zdrowie (92,7%) i samopoczucie (90,5%). Jednak co trzeci z nas przyznaje, że nie odżywia się prawidłowo (32,5%), a większość pytanych dostrzega, że ich jadłospis może stanowić zagrożenie dla zdrowia (73,3%). Tylko 54% pytanych ma pewność, że odżywia się zdrowo, mimo iż większość z nas uważa, że posiada wiedzę na ten temat (73,5%). Tylko 11,1% Polaków zdecydowanie twierdzi, że odżywia się w zdrowy sposób.