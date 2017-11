W mediach od kilku dni krążą informacje o tym, że firma Ferrero po raz pierwszy w swojej historii postanowiła zmienić recepturę Nutelli. Ten czekoladowo-orzechowy krem miał zostać nieco "odchudzony".

Jak wynika z informacji, o których pisze m.in. wprost.pl poinformowano o tym w specjalnym komunikacie wydanym 2 listopada przez Centrum Ochrony Konsumentów w Hamburgu. Okazuje się, że nowa "lżejsza" wersja ma mieć w swoim składzie więcej mleka w proszku. Zwiększono go z 7.5 na 8.5. proc. Zmniejszono natomiast ilość kakao i orzechów laskowych, które i tak w składzie produktu są na samym końcu listy składników. Powiększona za to została ilość cukru z 55.9 na 56.3 proc.. W ramach "odchudzania" obniżono natomiast zawartość tłuszczu z 31.8 na 30.9 proc.. Fani Nutelli mają niezbyt przychylnym okiem patrzą na te zmiany. Bardziej świadomi norm żywieniowych zauważają, że to nie tłuszcz zawarty w kakao i orzechach, a cukier czy laktoza z mleka w proszku są bardziej szkodliwe dla zdrowia.

Co na to firma Ferrero? "Krem Nutella® jest produkowany z taką samą dbałością na całym świecie. Wprowadzona parę miesięcy temu zmiana poprawiająca skład produktu jest marginalna i polega na zastąpieniu w składzie kremu Nutella serwatki (2,1 g / 100 g kremu) taką samą ilością odtłuszczonego mleka w proszku, co pozwoliło na zwiększenie zawartości mleka w naszym kremie z 6.6% do 8,7%. Dzięki temu mogliśmy poprawić ogólną jakość zawartości mleka i zapewnić lepszą spójność naszego wyjątkowego smaku. Nutella® produkowana i sprzedawana w Polsce zawiera taką samą ilość orzechów laskowych, kakao, oleju palmowego oraz cukru - ich poziom się nie zmienił. Obecna receptura Nutelli składa się jedynie z 7 podstawowych składników i nie zawiera żadnych sztucznych barwników i konserwantów. Wartości żywieniowe pozostają praktycznie na tym samym poziomie. Skład i wartości odżywcze kremu Nutella® możecie Państwo znaleźć na naszych stronach internetowych" - czytamy w oświadczeniu.

Wśród pytań dotyczących składu Nutelli pojawia się także to, czy w kremie używany jest utwardzany olej palmowy? "Olej palmowy używany do produkcji kremu Nutella nie zawiera tłuszczów utwardzonych. Olej palmowy to najlepsze rozwiązanie, gwarantujące kremową konsystencję i smarowność naszego kremu bez konieczności stosowania procesu utwardzania (uwodorniania) skutkującego powstawaniem tzw. tłuszczów trans" - pisze firm Ferrero.

Przypomnijmy, że na początku tego roku pojawiła się także informacja jakoby produkt był wycofywany z sieci marketów we Włoszech. Również w tej sprawie wydane zostało oświadczenie, w którym firma pisze, że "Bezpieczeństwo i zdrowie Konsumentów jest największym i najważniejszym priorytetem Ferrero. Pragniemy podkreślić, że produkty Ferrero są bezpieczne do spożycia. W raporcie z maja 2016 roku EFSA przeanalizowała zawartość zanieczyszczeń w dużej liczbie rożnych produktów spożywczych i olejów. Stwierdziła, że zawartość zanieczyszczeń zależy od rodzaju stosowanego oleju i tłuszczu, jak również od procesów obróbki, jakim surowce te są poddawane. Dlatego też Ferrero starannie dobiera najwyższej jakości surowce i stosuje specjalne procesy technologiczne, które ograniczają zawartość zanieczyszczeń do minimum w pełni zgodnego z wymaganiami określonymi przez EFSA. Ponadto nasze zespoły do spraw jakości bezustannie monitorują czynniki związane z powyższym, co pozwala nam zagwarantować, że nasze produkty są bezpieczne dla Konsumentów".

„OŚWIADCZENIE FERRERO W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KREMU NUTELLA POJAWIAJĄCYCH SIĘ W MEDIACH

· Nutella jest bezpieczna dla zdrowia.

· Nutella nie zawiera składników kancerogennych.

· Nutella nie została w żadnym kraju usunięta z półek żadnych supermarketów. Włoska sieć COOP wycofała produkty zawierające olej palmowy sprzedawane pod marką własną COOP.

· Surowce i procesy stosowane w produkcji Nutelli są w pełni zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

· W swoim raporcie z maja 2016 roku EFSA nie odniosła się do żadnego konkretnego produktu spożywczego.