Firma Ferrero po raz pierwszy w swojej historii postanowiła zmienić recepturę Nutelli. Ten czekoladowo-orzechowy krem został nieco "odchudzony".

Poinformowano o tym w specjalnym komunikacie wydanym 2 listopada przez Centrum Ochrony Konsumentaów w Hamburgu. Okazuje się, że nowa "lżejsza" wersja ma w swoim składzie więcej mleka w proszku. Zwiększono go z 7.5 na 8.5. proc. Zmniejszono natomiast ilość kakao i orzechów laskowych, które i tak w składzie produktu są na samym końcu listy składników. Powiększona za to została ilość cukru z 55.9 na 56.3 proc.. W ramach "odchudzania" obniżono natomiast zawartość tłuszczu z 31.8 na 30.9 proc.. Fani Nutelli niezbyt przychylnym okiem patrzą na te zmiany. Bardziej świadomi norm żywieniowych bez problemu zauważają, że to nie tłuszcz zawarty w kakao i orzechach, a cukier czy laktoza z mleka w proszku są bardziej szkodliwe dla zdrowia.

Na Twitterze pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy oznaczonych hashtagiem #BoycotNutella. Firma Ferrero przekonuje, że wprowadzone zmiany nie mają wpływu na smak ani odcień kremu.

A co na to specjaliści? – Zmiana składu nie jest znacząca a na pewno nie jest pozytywna – mówi w rozmowie z dziennik.pl dr Hanna Stolińska, dietetyk z Instytutu Żywienia i Żywności. Tłumaczy, że zmniejszenie zawartości tłuszczu jest znikome i faktycznie wynika z mniejszego udziału kakao i orzechów laskowych, które są podstawą tradycyjnego kremu czekoladowo- orzechowego. Przyznaje, że najbardziej wartościowe produkty są na samym końcu listy składników, co w praktyce oznacza, że jest ich tam mikroskopijna ilość. - Nie wiemy, czy ze składu został również usunięty utwardzany tłuszcz palmowy. Jeśli producent Nutelli chciał się wziąć za uzdrowienie swojego produktu, to niestety powinien się do tego bardziej przyłożyć – ocenia. Zamiast kremu ze słoika proponuje zdrowsza alternatywę. – Wystarczy zmiksować banany, kakao i awokado i dodać do tego odrobinę miodu albo słodkiego zamiennika jak ksylitom, czy stewia oraz orzechy. Taki krem będzie równie smaczny, ale zdrowszy – mówi.

Przypomnijmy, że na początku tego roku sieć marketów we Włoszech postanowiła wycofać Nutellę ze sprzedaży w związku z unijnymi ostrzeżeniami. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał powstające podczas przetwarzania oleju palmowego estry glicydylowe kwasów tłuszczowych za substancje rakotwórcze. Zdaniem ekspertów produkty spożywcze zawierające olej palmowy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. – To najbardziej niebezpieczny spośród wszystkich olejów roślinnych. Mamy wystarczające dowody na to, że zawarty w nim glicydol jest rakotwórczy i genotoksyczny – ogłosiła wówczas dr Helle Knutsen z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Olej palmowy to jeden z głównych składników Nutelli. Czy zmiany mogą być podyktowane "czekoladową aferą" z początku roku? Tego nie wiadomo.