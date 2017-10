O przyjęciu przez zarząd woj. śląskiego Regionalnego Programu Przeciwdziałania Nadwadze, Otyłości i Cukrzycy w województwie na lata 2017-2020 poinformował urząd marszałkowski. Program będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

- Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, cukrzyca i otyłość znajdują się wśród chorób cywilizacyjnych o największym zagrożeniu dla zdrowia i życia ludności. Śląskie przoduje wśród regionów pod względem przypadków zachorowalności na cukrzycę, również liczba zgonów spowodowanych tą chorobą jest największa na tle pozostałych regionów - podało biuro prasowe marszałka.

Samorząd przypomniał, że ważnym czynnikiem rozwoju cukrzycy jest nadmierna waga ciała. - Tu z kolei z badań wynika, że osoby żyjące z nadwagą lub otyłością stanowią ok. 60 proc. mieszkańców województwa (dotyczy to grupy wiekowej 15 lat bądź więcej). To również stawia region w niebezpiecznej, trzeciej pozycji w porównaniu do pozostałych - wskazano.

Wśród celów programu jest zwiększenie świadomości mieszkańców w wieku aktywności zawodowej nt. konsekwencji nadwagi i otyłości, wśród których jest cukrzyca. Założone w programie działania mają też pomagać w identyfikowaniu objawów, umożliwić wczesną diagnostykę i leczenie, a także służyć propagowaniu zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej - jako formy zapobiegania.

Wraz z przyjęciem programu zarząd województwa ogłosił nabór projektów. Powinny one dotyczyć: badań dot. nadwagi i otyłości, szkoleń i konsultacji z dietetykiem i psychologiem (w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości), oznaczania stężenia glukozy w osoczu oraz działań informacyjno-edukacyjnych.

Między wnioskodawców rozdzielonych ma zostać ponad 23,5 mln zł. Projektodawcy lub ich partnerzy powinni prowadzić działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa. Propozycje będzie można składać od 27 listopada do 8 stycznia 2018 r.

Woj. śląskie ma już doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu programów zdrowotnych i podobnych dokumentów programowych. Powstały tam dotąd m.in. "Wojewódzki Program Walki z Gruźlicą na lata 2011-2014" (na kwotę 300 tyś. zł), a także "Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020" (ok. 7,5 mln zł) czy "Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Woj. Śląskim na lata 2015-2020" (900 tys. zł)

W ostatnich miesiącach w regionie powstały programy: "Zdrowa Matka i Dziecko" (szacowany na ok. 25 mln zł) oraz "Program Zdrowego Kręgosłupa". Samorząd zamierza dzięki nim przebadać pod kątem wad postawy i deformacji kręgosłupa wszystkie dzieci w wieku 7-15 lat na swoim terenie – łącznie ok. 370 tys. dzieci; chce również zwiększyć liczbę szkół świadomego rodzicielstwa i poprawić dostęp do opieki prenatalnej. Łącznie na ich finansowanie zarezerwowano w RPO ok. 60 mln zł.

W RPO woj. śląskiego przewidziano też łącznie ok. 200 mln zł na eliminowanie chorób będących problemem regionu, a także poprawę dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji schorzeń osób chcących wrócić na rynek pracy (program przeciwdziałaniu cukrzycy i otyłości jest finansowany właśnie z tej puli).

Trwają też prace nad przygotowaniem siedmiu kolejnych regionalnych programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji w obszarach: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

RPO woj. śląskiego finansuje również projekty wynikające z ponadregionalnych programów zdrowotnych zorientowanych na zagadnienia wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz przekwalifikowywanie osób starszych – pod kątem prac uwzględniających ich umiejętności i stan zdrowia.

Finansowanie projektów tego typu przewidują części RPO nazwane: "Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne" oraz "Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy".