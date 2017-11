Dieta dr Dąbrowskiej to okresowa głodówka lecznicza, której celem jest oczyszczenie organizmu z toksyn. Trwa od kilku do kilkunastu dni (7-14 dni), rzadko – kilkadziesiąt (nawet 40 dni). Po fazie oczyszczania należy wprowadzać stopniowo do jadłospisu zdrowe produkty. W menu powinny wówczas nadal przeważać owoce i warzywa. Ważnym elementem diety stają się zaś ziarna i rośliny strączkowe. Na cenzurowanym są nadal wszelkie produkty z białej mąki oraz wysoko przetworzone, jak również mięso, nabiał, kawa i alkohol.

Oczyszczając organizm, należy sięgać po warzywa nisko skrobiowe, tj. marchew, buraki, kalafior, brokuły, kapusta, sałata, ogórki, pomidory, papryka, cebula, por, seler naciowy, natka pietruszki, szpinak. Warto zajadać się kiszoną kapustą i kiszonymi ogórkami. Na liście produktów zakazanych są zaś ziemniaki, fasola, soczewica oraz kasze, które podnoszą poziom glukozy we krwi. Można jeść niektóre owoce: grejpfruty, cytryny, jagody i jabłka. Najlepiej by były surowe, ewentualnie gotowane (zupy, leczo). Dobrze działają koktajle warzywno-owocowe. Istotne jest picie przynajmniej 2-3 litrów wody. Wolno sięgać po herbatki ziołowe, świeżo wyciskane soki owocowe. Należy zrezygnować z czarnej herbaty, kawy i alkoholu.

Dieta dr Dąbrowskiej dostarcza organizmowi niewielką liczbę kalorii, dzięki czemu skutecznie odchudza. Teoretycznie nie jest zbyt uciążliwa, bo w przypadku napadów głodu można podchrupywać surowe warzywa, które zawierają dużo błonnika wywołującego efekt sytości. Praktycznie, zaledwie 800 kcal dziennie to „porcja głodowa” i wiele osób potrzebuje zjeść „coś konkretnego”. Niewielu osobom udaje się wytrwać na diecie dr Dąbrowskiej dłużej niż tydzień.

W trakcie diety dr Dąbrowskiej może pojawić się osłabienie, nudności, ból głowy, jak również biegunki i wymioty. Waga ciała spada, nawet kilka kilogramów w miesiąc i rzadko pojawia się efekt jo-jo, zwłaszcza jeśli po diecie utrzymamy zdrowe nawyki żywieniowe, tj. podjadanie zielonych warzyw zamiast słodyczy.

Galeria Przejdź do galerii » Przechowywanie ma znaczenie. By jedzenie zachowało świeżość i nie straciło swych wartości Nie tylko dla zachowania wartości odżywczych pożywienia, ale i po to, by zagwarantować bezpieczeństwo, warto wiedzieć, jak przechowywać jedzenie. Dzięki temu można również zachować aromat produktów oraz zapobiec ich psuciu i marnowaniu.

Na dietę dr Dąbrowskiej chętnie przechodzą osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne. Dieta owocowo-warzywna ma bowiem wyciszyć procesy zapalne w organizmie, przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i uruchomić mechanizmy samoleczące organizmu. Do tego jej zadaniem jest uszczelnienie jelit i zbudowanie zdrowej mikroflory. Zwolennicy diety dr Dąbrowskiej podkreślają, że taki sposób odżywiania pozwala uniknąć infekcji (wzmacnia odporność), chorób układu krążenia (odchudza, wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej) i cukrzycy.