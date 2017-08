Kukurydza to głównie skrobia i białko. Jednak najbardziej cenimy ją jako dobre źródło witamin: A, C, B1, B2, PP, B6, kwasu foliowego. Z kukurydzy wytwarzane są inne produkty: mąka kukurydziana, kasza czy też olej kukurydziany. Z jej odpadków wytwarza się niepopularny syrop glukozowo-fruktozowy. Mąka kukurydziana nie ma w swoim składzie glutenu, co jest ogromną zaletą.

Źródło: Agencja X-News