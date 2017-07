Masz na coś ochotę? Zjedz garść orzechów. Nasycisz głód, a przy okazji dostarczysz organizmowi cennych minerałów i witamin. Dzięki temu zagrożenie przedwczesną śmiercią zmaleje od 8 do 17 proc. – przekonują eksperci z Imperial College London, którzy przeanalizowali dane około 48 tys. kobiet w wieku od 30 do 55 lat i 26 tys. mężczyzn w wieku od 40 do 75 lat. Uczestnicy badania wypełniali kwestionariusze na temat diety i stanu zdrowia co cztery lata przez 12 lat.

Uczeni zaobserwowali, że wraz z wiekiem ludzie przywiązują do odżywiania coraz mniejszą wagę. To błąd. Przez złe nawyki żywieniowe zapadają na choroby, które przyczyniają się do szybszej śmierci. A tak naprawdę wystarczy wprowadzić do codziennego jadłospisu tłuste ryby morskie, które dostarczają kwasów omega-3, by zyskać na zdrowiu. Z tego też powodu cennym składnikiem diety są orzechy.

Jak przekonują autorzy badań Podstawą zdrowej diety są owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, orzechy i fasola, zaś jak najmniej powinno w niej być czerwonego mięsa, słodzonych napojów, wysoce przetworzonych produktów zbożowych. Dobrym wyborem jest dieta śródziemnomorska, w której królują ryby i owoce morza, oliwki, zaś mało jest mięsa i tylko umiarkowana ilość alkoholu.