Łańcuchowska-Jeziorowska cytowana przez serwis pap.pl podaje między innymi przepis na przygotowanie wody wiśniowej. Potrzebujemy – poza wodą – garść wiśni, jednego ogórka, melona i rozmarynu. Składniki należy pokroić i zalać wodą, rozgniatając wszystkie dodatki.

„Owoc wiśni składa się w ponad 80 procentach z wody, a reszta to spore ilości witaminy C, potasu i błonnika. Szczególnie potas jest w tym przypadku istotny, ponieważ nie dość, że obniża ciśnienie, to działa moczopędnie, co ma istotny wpływ na regulację gospodarki wodnej. Jedzenie wiśni, za sprawą zawartej w nich melatoniny, może też ułatwić zasypianie, dlatego polecam przed snem napić się mojej wody smakowej” – radzi Anna Łańcuchowska-Jeziorowska w swojej książce „Zdrowe wody”.

Doskonałą propozycją jej zdaniem jest również połączenie arbuza, melona, limonki i mięty. Ten napój z kolei dobrze orzeźwia.

„Ponieważ jestem zwolenniczką wykorzystywania wszystkich składników spożywczych w kuchni, polecam po wypiciu moich wód smakowych nawilżających zjedzenie wszystkich owoców i warzyw, które się w nich znalazły. W ten sposób dostarczysz sobie nie tylko dodatkową porcję wody, ale i znaczne ilości składników mineralnych oraz witamin” – zachęca dietetyk.