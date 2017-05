Najczęściej słyszymy, że otyłość powoduje choroby nowotworowe, sprzyja rozwojowi cukrzycy i osteoporozy. Że powoduje zawał serca i udar mózgu. Że jest przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Trzeba jednak wiedzieć, że ona sama także może być wywołana przez istniejące już schorzenia. Że jej przyczyną wcale nie muszę być błędy dietetyczne czy siedzący tryb życia. Jakie choroby prowadzą do otyłości?

Niedoczynność tarczycy często rozwija się w ukryciu, a jej objawy są nieswoiste, czyli charakterystyczne dla wielu różnych przypadłości. To może być pogorszenie nastroju, bezsenność, kłopoty z pamięcią, sucha cera i szybkie przybieranie na wadze mimo słabego apetytu i braku przejadania się. Ten ostatni symptom wiąże się ze zwolnieniem przemiany materii, typowym dla niedoczynności tarczycy. Z tego też powodu chory często narzeka na odczuwanie chłodu, osłabienie siły mięśni i spowolnienie fizyczne. Chorobę można w prosty sposób zdiagnozować. Wystarczy wykonać badanie krwi, by określić poziom TSH, FT4, FT3. Niekiedy konieczne jest badanie USG tarczycy.

Kobiety, które mają problem z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała, mogą podejrzewać u siebie zespół policystycznych jajników (PCOS). To zaburzenie hormonalne objawiające się również zanikiem miesiączki i problemami z zajściem w ciążę, jak również nadmiernym przetłuszczaniem się skóry i owłosieniem na twarzy oraz piersiach. W diagnostyce wykorzystuje się badanie USG oraz analizę hormonów (androgenów) we krwi.

Do zwiększenia masy ciała u kobiet przyczynia się również menopauza. Zmiany hormonalne powodują gromadzenie się tkanki tłuszczowej w talii. Winne są przede wszystkim estrogeny. Pomocne w zapanowaniu nad prawidłową wagą bywa przyjmowanie tabletek hormonalnych.

Zespół Cushinga wiąże się z nadmiernym przyrostem tkanki tłuszczowej na twarzy i tułowiu, podczas gdy kończyny pozostają szczupłe. Choroba jest najczęściej wynikiem długotrwałego przyjmowania sterydów, np. w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów czy astmy. Jest powiązana z występowaniem podwyższonego poziomu kortyzolu (hormon stresu), dlatego jego oznaczenie w badaniach krwi bywa pomocne w diagnozowaniu choroby. Do innych objawów zespołu Cushinga zalicza się nadciśnienie tętnicze, problemy ze snem i depresja. Chory bywa kierowany na badanie USG jamy brzusznej z oceną nadnerczy.

Nadmierne przybieranie na wadze może być wywołane także przez niedobór chromu lub problemy z jego przyswajaniem z pożywienia. Wówczas wzrasta łaknienie na słodycze i trudno jest utrzymać stały poziom cukru we krwi. Co jeszcze zwiastuje niedobór? Przewlekłe zmęczenie, nerwowość, spadek nastroju. Warto wzbogacić dietę w produkty zawierające dużą ilość chromu: drożdże, jajka, pełnoziarniste pieczywo, owoce morza. Przyjmowanie preparatów z chromem należy skonsultować z lekarzem, bo nadmiar tego pierwiastka może prowadzić do uszkodzenia szpiku kostnego.

Chrom pobudza trzustkę do produkcji insuliny. Dzięki niemu poprawia się stężenie glukozy we krwi. Wspomaga też przemianę materii, a gdy jest go za mało – tkanka tłuszczowa szybciej się odkłada.

Trzeba wiedzieć, że zarówno otyłość wywołuje cukrzycę typu 2., jak i cukrzyca typu 2. może przyczyniać się do nadmiernego przyrostu masy ciała. Przyczyną jest brak insuliny, która odpowiada za prawidłową przemianę materii. Osoby, które nie leczą schorzenia, mają napady wilczego głodu, chętniej sięgają o słodycze – a stąd prosta droga do tycia.

Bez leczenia pierwotnej przyczyny, czyli choroby przewlekłej, na nic odchudzanie. Dopiero zapanowanie nad przebiegiem choroby i unormowanie wyników ułatwia utratę nadliczbowych kilogramów.